Владислав ШАПОВАЛ: «В матче с Черноморцем будем играть на победу»

В первом мачте чемпионата УПЛ после зимней паузы «Левый Берег» проиграл «Шахтеру» со счетом 0:1. В поединке 19-го тура команда встретится с «Черноморцем». Защитник «Левого Берега» Владислав Шаповал поделился ожиданиями от матча.

– Владислав, возобновился чемпионат УПЛ, команда в прошлом туре уступила Шахтеру. Если отбросить результат, можно сказать, что игрой удовлетворены?

– Больше да, чем нет. Но все же определенный осадок есть, ведь не получили ни одного зачетного балла. Ничего, двигаемся дальше.

– Многие болельщики говорят, что и первый матч, и второй – были достойны в противостоянии с чемпионами Украины.

– Согласен с этим, но все же баллов нам не прибавилось в турнирную таблицу.

– У этого матча было два разных тайма в вашем исполнении, в первом вполне могли забивать…

– В Шахтере все же немало квалифицированных исполнителей. После перерыва соперник заставил нас сесть в глубокую оборону и больше защищаться. В первом тайме, возможно, не ожидали от нас, что побежим вперед и будем атаковать.

– Уже в субботу сыграете сверхважный матч против Черноморца. Для вас лично эта игра особенная, еще весной прошлого года вы играли за одесситов?

– В ожидании победы подходим к этому противостоянию. Нам важно набрать три зачетных пункта, едем за победой. Игра будет боевой, нам, как и Черноморцу, нечего терять. Будем играть на победу.

– С кем из футболистов одесской команды продолжаете общение? Возможно, общались накануне игры с кем-то из игроков, тренерского штаба?

– В Черноморце тренерский штаб уже весь новый, потому ни с кем не общался. А что касается футболистов, то, конечно, знакомые есть, все готовятся, ждут нас. Будет очень интересная игра.

– Тренерский штаб Александра Бабича готовил команду зимой уже по своему видению. Какие сильные стороны моряков можете отметить, учитывая их первый матч в чемпионате против Колоса?

– Зимой были приглашены квалифицированные футболисты в Одессу, несколько молодых игроков. Будем разбирать их игру, с тренерским штабом проведем теоретические занятия.

– Вы говорили о турнирном положении, оно заставляет Левый Берег выигрывать. По вашему мнению, команда готова играть с позиции силы или еще ощущаются проблемы в позиционном футболе?

– Мы будем пытаться играть на атаку, но многие факторы будут зависеть не от нашей команды. Надо смотреть на состояние газона и на то, как будет играть соперник. Наш тренерский штаб обязательно покажет, как нам действовать. Не все от нас зависит, но мы сделаем максимум.

– Что касается матча с Колосом, то Черноморец одержал победу на выезде. Вам этот результат стал неожиданным?

– Если честно, то нет. Мы ехали в автобусе с ребятами со сборов, и я говорил, что Черноморец точно не проиграет. Так оно и вышло.

– Что касается новичков Левого Берега, подписали игроков в атакующее звено. Если смотреть с этой точки зрения, болельщикам можно ожидать атакующего футбола?

– Конечно, мы на это надеемся, мы рассчитываем на них. Дмитрий и Диего уже зарекомендовали себя на собрании как усиление для нас. Будем и на Андрея Ризныка надеяться, что будут голы от него.

– Одесса не так далеко от Киева. Болельщиков ждете на матче? На что готовы ради того, чтобы их порадовать?

– Конечно, будем пытаться победить и подарить им хорошее настроение, настоящую футбольную атмосферу. Спасибо ВСУ, что имеем возможность играть и жить в мирных городах.