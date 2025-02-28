Все еще лучшая оборона УПЛ. Динамо пропустило впервые за 4 тура

Динамо во втором тайме матча чемпионата Украины против Ворсклы пропустило гол от Александра Скляра, который сделал счет 1:1.

Интересно, что для киевской команды это первый пропущенный гол за четыре последних поединка УПЛ. У Динамо 12 пропущенных голов в нынешнем чемпионате – это лучший результат.

Вторая лучшая оборона у Александрии – 13 пропущенных.

Отметим, что Ворскла забивает Динамо в четырех подряд встречах.