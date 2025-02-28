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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 17:05 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:06
560
0

Все еще лучшая оборона УПЛ. Динамо пропустило впервые за 4 тура

Ворскла снова забила в ворота Динамо

28 февраля 2025, 17:05 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:06
560
0
Все еще лучшая оборона УПЛ. Динамо пропустило впервые за 4 тура
ФК Динамо Киев

Динамо во втором тайме матча чемпионата Украины против Ворсклы пропустило гол от Александра Скляра, который сделал счет 1:1.

Интересно, что для киевской команды это первый пропущенный гол за четыре последних поединка УПЛ. У Динамо 12 пропущенных голов в нынешнем чемпионате – это лучший результат.

Вторая лучшая оборона у Александрии – 13 пропущенных.

Отметим, что Ворскла забивает Динамо в четырех подряд встречах.

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Ворскла Полтава Динамо Киев Ворскла - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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