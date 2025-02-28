Битва на нейтральном поле. Стали известны составы Карпат и ЛНЗ

В пятницу, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

«Карпаты» занимают шестую позицию после 18 туров. «ЛНЗ» находится на три позиции ниже, но между командами лишь два зачетных пункта разницы.

Главные тренеры уже определили стартовые составы команд.

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Стецков, Педросо, Сыч, Альварес, Чачуа, Очеретько, Бруниньо, Пидлепенец, Краснопир

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Кушниренко, Танковский, Тиль, Пасич, Эйнел, Момо