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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 17:02 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:07
648
0

Битва на нейтральном поле. Стали известны составы Карпат и ЛНЗ

Команды борются за места в верхней части таблицы

28 февраля 2025, 17:02 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:07
648
0
Битва на нейтральном поле. Стали известны составы Карпат и ЛНЗ
Стадион Полесье

В пятницу, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

«Карпаты» занимают шестую позицию после 18 туров. «ЛНЗ» находится на три позиции ниже, но между командами лишь два зачетных пункта разницы.

Главные тренеры уже определили стартовые составы команд.

Карпаты: Кинарейкин, Мирошниченко, Стецков, Педросо, Сыч, Альварес, Чачуа, Очеретько, Бруниньо, Пидлепенец, Краснопир

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Кушниренко, Танковский, Тиль, Пасич, Эйнел, Момо

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Карпаты - ЛНЗ стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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