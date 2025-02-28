ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Бетиса возвращается в Барселону, чтобы поехать в Бразилию

20-летний бразильский форвард «Бетиса» Витор Роке досрочно завершает аренду и возвращается в «Барселону».

Об этом сообщает официальный сайт «Бетиса».

Изменение планов связано с тем, что «каталонцы» решили продать бразильца в «Палмейрас».

Бразильский клуб заплатит «Барселоне» 20 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 5 миллионов.

В этом сезоне Витор Роке провел 22 матча за «Бетис» и забил 4 гола.

Ранее стало известно, что Ла Лига отменила красную карточку игроку «Бетиса» Антони.