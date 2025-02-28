Испания28 февраля 2025, 16:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Бетиса возвращается в Барселону, чтобы поехать в Бразилию
Витор Роке в каталонском клубе не задержится
28 февраля 2025, 16:48 |
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20-летний бразильский форвард «Бетиса» Витор Роке досрочно завершает аренду и возвращается в «Барселону».
Об этом сообщает официальный сайт «Бетиса».
Изменение планов связано с тем, что «каталонцы» решили продать бразильца в «Палмейрас».
Бразильский клуб заплатит «Барселоне» 20 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 5 миллионов.
В этом сезоне Витор Роке провел 22 матча за «Бетис» и забил 4 гола.
Ранее стало известно, что Ла Лига отменила красную карточку игроку «Бетиса» Антони.
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