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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поменялся футболками только с одним топ-игроком»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:02
1062
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поменялся футболками только с одним топ-игроком»

Лидер Динамо не любитель меняться футболками

28 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:02
1062
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поменялся футболками только с одним топ-игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, что не любит подходить к соперникам и просить обменяться футболками, однако сделал исключение только для экс-игрока Челси и Реала Эдена Азара, который уже завершил карьеру.

«Не люблю меняться футболками, потому что разные эмоции после матчей. Если ты выиграл, то соперник будет расстроен и не хочется подходить. А если ты проиграл, то не до того. А если это топовый футболист, то они не всегда адекватно могут отреагировать после поражения».

«Единственный футболист из топовых, к кому я подошел за футболкой, был Эден Азар. Мне нравилась его игра, поэтому только есть только эта футболка», – сказал Ярмоленко.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Эден Азар Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: YouTube
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