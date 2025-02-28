Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поменялся футболками только с одним топ-игроком»

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, что не любит подходить к соперникам и просить обменяться футболками, однако сделал исключение только для экс-игрока Челси и Реала Эдена Азара, который уже завершил карьеру.

«Не люблю меняться футболками, потому что разные эмоции после матчей. Если ты выиграл, то соперник будет расстроен и не хочется подходить. А если ты проиграл, то не до того. А если это топовый футболист, то они не всегда адекватно могут отреагировать после поражения».

«Единственный футболист из топовых, к кому я подошел за футболкой, был Эден Азар. Мне нравилась его игра, поэтому только есть только эта футболка», – сказал Ярмоленко.