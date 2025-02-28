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  4. ЭДСОН: «Мы хотим реабилитироваться за поражение в матче с ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 15:51 |
132
0

ЭДСОН: «Мы хотим реабилитироваться за поражение в матче с ЛНЗ»

Легионер «Руха» рассказал об ожиданиях от матча с «Зарей»

28 февраля 2025, 15:51 |
132
0
ЭДСОН: «Мы хотим реабилитироваться за поражение в матче с ЛНЗ»
ФК Рух. Эдсон

Вторая часть чемпионата УПЛ началась для «Руха» поражением от ЛНЗ Черкассы. Команда намерена реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Зарей», который состоится 2 марта в Киеве. Легионер «Руха» Эдсон прогнозирует непростую игру.

«Впереди у нас важная игра с «Зарей». Мы хотим реабилитироваться за поражение в предыдущем матче с ЛНЗ. Это была непростая для нас игра, ведь многие игроки не могли качественно подготовиться к этому поединку.

Матч в Киеве важен для нас, ведь хочется получить положительный результат и набраться уверенности во второй части чемпионата. Это будет сложная задача, но она нам по силам».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эдсон Фернандо
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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