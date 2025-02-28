ЭДСОН: «Мы хотим реабилитироваться за поражение в матче с ЛНЗ»
Легионер «Руха» рассказал об ожиданиях от матча с «Зарей»
Вторая часть чемпионата УПЛ началась для «Руха» поражением от ЛНЗ Черкассы. Команда намерена реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Зарей», который состоится 2 марта в Киеве. Легионер «Руха» Эдсон прогнозирует непростую игру.
«Впереди у нас важная игра с «Зарей». Мы хотим реабилитироваться за поражение в предыдущем матче с ЛНЗ. Это была непростая для нас игра, ведь многие игроки не могли качественно подготовиться к этому поединку.
Матч в Киеве важен для нас, ведь хочется получить положительный результат и набраться уверенности во второй части чемпионата. Это будет сложная задача, но она нам по силам».
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