ЭДСОН: «Мы хотим реабилитироваться за поражение в матче с ЛНЗ»

Вторая часть чемпионата УПЛ началась для «Руха» поражением от ЛНЗ Черкассы. Команда намерена реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Зарей», который состоится 2 марта в Киеве. Легионер «Руха» Эдсон прогнозирует непростую игру.

«Впереди у нас важная игра с «Зарей». Мы хотим реабилитироваться за поражение в предыдущем матче с ЛНЗ. Это была непростая для нас игра, ведь многие игроки не могли качественно подготовиться к этому поединку.

Матч в Киеве важен для нас, ведь хочется получить положительный результат и набраться уверенности во второй части чемпионата. Это будет сложная задача, но она нам по силам».