Артур РЕМЕНЯК: «Мы нацелены провести качественный поединок с Зарей»

В матче 18-го тура «Рух» со счетом 0:1 проиграл ЛНЗ Черкассы. Следующий матч львовский клуб проведет с луганской «Зарей». Артур Ременяк уверен, что «Рух» сможет добиться положительного результата.

«Команда проанализировала предыдущую игру. Мы сделали правильные выводы и главное не зацикливаться на результате этого матча, а продолжать двигаться дальше, исправив допущенные ошибки. Хочется сыграть лучше уже в следующем матче, и мы нацелены провести качественный поединок с «Зарей». Атмосфера в коллективе хорошая и каждый из нас верит, что команда способна получить положительный результат.

К счастью, все ребята уже вылечились и вернулись в общую группу. Возможно, некоторым трудно сразу набрать оптимальные кондиции после болезни, ведь на это нужно время. Я думаю, что несколько дней им хватит, чтобы вернуть свою привычную форму.

«Заря» – это крепкая команда. Всегда непросто играть против луганчан, ведь в их составе выступают качественные футболисты. Мы разобрали игру «Зари» в предыдущем матче с «Александрией», а также их игры на сборах. Хоть это и серьезный соперник, но «Рух» готов к этому испытанию».