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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 28 февраля 2025, 14:46
2049
3

Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Динамо

Поединок 19-го тура чемпионата Украины состоится 28 февраля

28 февраля 2025, 14:21 | Обновлено 28 февраля 2025, 14:46
2049
3
Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 – полтавская «Ворскла» сыграет против «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкой области.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 баллов. «Ворскла» разместилась на 13-й позиции – в активе полтавского клуба 16 очков.

Ворскла: Исенко, Пердута, Скляр, Авдыли, Кулач, Кане, Салабай, Павлюк, Крупский, Бацула, Челядин.

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Ярмоленко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Дячук, Буяльский, Михавко, Пихаленок, Михайленко.

Стартовые составы матча Ворскла – Динамо Киев

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Перець
норм склад Динамо переможе 3:0
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0
MaximusOne
А чого того африканця шо в іграх першої половини сезону розривав захист дінамки не випускають ?
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0
Pixelman
Цікаво чому Шапаренко не в основі?  Можливо Шовковський дає йому зрозуміти, що своє місце у складі треба заслужити, бо останнім часом Микола дійсно виглядає не надто впевнено.
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-1
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