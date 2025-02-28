Опубликованы стартовые составы на матч УПЛ Ворскла – Динамо

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 – полтавская «Ворскла» сыграет против «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкой области.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 баллов. «Ворскла» разместилась на 13-й позиции – в активе полтавского клуба 16 очков.

Ворскла: Исенко, Пердута, Скляр, Авдыли, Кулач, Кане, Салабай, Павлюк, Крупский, Бацула, Челядин.

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Ярмоленко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Дячук, Буяльский, Михавко, Пихаленок, Михайленко.

Стартовые составы матча Ворскла – Динамо Киев