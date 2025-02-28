Григорий ЧУРИЛОВ: «Как ты тренируешься, так и играешь»

«Буковина» готовится ко второй части сезона. Второй этап учебно-тренировочных сборов команда завершила контрольными матчами с «Агробизнесом» (0:0) и «Металлистом 1925» (2:2). Впечатлениями о матчах поделился исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов.

– Спарринг против «Металлиста 1925» стал для «Буковины» заключительным в рамках первого закарпатского сбора. Как подытожить сегодняшнюю игру?

– «Агробизнес», а также «Металлист 1925» – это одни из сильнейших команд Первой лиги, которые в текущем сезоне претендуют на повышение в классе. Спарринги показались довольно напряженными, но это было ожидаемо. Много полезного для себя взяли, много ценной информации. Первый тайм матча с «Металлистом 1925» мы провели на хорошем уровне. На поле было много правильных взаимодействий, много правильных футбольных мыслей. Конечно, такие поединки нужно доводить до победы, но концовка матча была не за нами. Я всегда говорю, что как ты тренируешься, так и играешь, эту аксиому никому не удастся изменить. Мы создали много хороших моментов, не реализовали, а в конце матча соперник «забрал» у нас победу.

– Пропущенный гол на последних минутах встречи – это потеря концентрации игроками «Буковины», какая-то расслабленность в их действиях? Как вы это прокомментируете с тренерской точки зрения?

– Начнем с того, что игроки потеряли мяч в простой ситуации. Конечно, когда у нас несколько молодых исполнителей на поле, а это еще и последние минуты матча, соперник использует эту ситуацию в свою пользу. Есть такое правило: «нельзя терять мяч в простых ситуациях, потому что за такое могут наказать». Так оно и вышло.

– Игра с «Металлистом 1925» «подсветила» какие-то проблемные места команды?

– Конечно, игры с таким соперником стопроцентно указывают на проблемные моменты. Мы на каждой тренировке делаем выводы, на выполнении каждого упражнения акцентируем внимание. Сегодняшний матч стал показательным для дальнейшего анализа, оценки тех или иных ситуаций. Взяли для себя много информации. Проанализируем все немного позже, потому что сейчас еще не успеть эмоции улечься. Неправильно делать какие-то выводы по горячим следам.

– Если учитывать именно функциональное состояние футболистов, то насколько они уже готовы к матчам?

– К счастью, мы можем использовать современные технологии, устраняющие какой-то элемент субъективности. Потому что GPS-датчику все равно, кто это, какой игрок. И данные с GPS-датчиков показывают, что мы находимся в хорошем функциональном состоянии на данный момент как во время тренировочного процесса, так и в матчах.

– Сейчас команда немного отдохнет, а дальше отправится на второй закарпатский сбор. Какие планы на грядущий этап подготовки? На чем именно будете акцентировать главное внимание на втором сборе в Закарпатье? Над чем планируете усиленно работать?

– Это будет последний сбор, который будет проходить в режиме двукратных тренировок. Конечно, мы не все дни тренируемся на поле, ведь бывают тренировки командные, игровые, индивидуальные, работа в тренажерном зале. Все комплексно, сбалансировано. Если на первом сборе после выхода из отпуска в Черновцах, а затем и первом закарпатском главный акцент был на функциональной готовности, то будущий сбор будет направлен на технико-тактическую подготовку.