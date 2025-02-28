Италия28 февраля 2025, 14:33 |
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Не Довбик. Хавбек Аталанты рассказал, кто является «украинским Холандом»
Александр Драган отметил Артема Степанова
28 февраля 2025, 14:33 |
1436
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Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Александр Драган высказался о своем соотечественнике – нападающем леверкузенского «Байера» Артеме Степанове:
«Я его охарактеризую одним словом - Монстр! Артем мой хороший друг и я знаю, что он очень много работает над собой, поэтому ему заслуженно дают шансы в первой команде «Байера». Я уверен, что он станет вторым Холандом. Эрлингу нужно опасаться, смена ему уже подрастает».
Ранее Александр Драган официально подписал первый профессиональный контракт с «Аталантой».
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