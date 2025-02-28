Не Довбик. Хавбек Аталанты рассказал, кто является «украинским Холандом»

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Александр Драган высказался о своем соотечественнике – нападающем леверкузенского «Байера» Артеме Степанове:

«Я его охарактеризую одним словом - Монстр! Артем мой хороший друг и я знаю, что он очень много работает над собой, поэтому ему заслуженно дают шансы в первой команде «Байера». Я уверен, что он станет вторым Холандом. Эрлингу нужно опасаться, смена ему уже подрастает».

Ранее Александр Драган официально подписал первый профессиональный контракт с «Аталантой».