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  4. Не Довбик. Хавбек Аталанты рассказал, кто является «украинским Холандом»
Италия
28 февраля 2025, 14:33 |
1436
0

Не Довбик. Хавбек Аталанты рассказал, кто является «украинским Холандом»

Александр Драган отметил Артема Степанова

28 февраля 2025, 14:33 |
1436
0
Не Довбик. Хавбек Аталанты рассказал, кто является «украинским Холандом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Александр Драган высказался о своем соотечественнике – нападающем леверкузенского «Байера» Артеме Степанове:

«Я его охарактеризую одним словом - Монстр! Артем мой хороший друг и я знаю, что он очень много работает над собой, поэтому ему заслуженно дают шансы в первой команде «Байера». Я уверен, что он станет вторым Холандом. Эрлингу нужно опасаться, смена ему уже подрастает».

Ранее Александр Драган официально подписал первый профессиональный контракт с «Аталантой».

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Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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