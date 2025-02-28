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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:07
192
0

Оболонь – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 19-го тура УПЛ начнется в 13:00 по киевскому времени

28 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:07
192
0
Оболонь – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

28 февраля в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Оболонь» на клубной арене в Киеве будет принимать житомирское «Полесье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львовской области.

«Оболонь» с 17 очками идет на 12-м месте в УПЛ, «Полесье» занимает 5-ю позицию (30 пунктов).

Оболонь – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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