Украина. Премьер лига28 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:07
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Оболонь – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 19-го тура УПЛ начнется в 13:00 по киевскому времени
28 февраля 2025, 11:50 | Обновлено 28 февраля 2025, 12:07
192
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28 февраля в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Оболонь» на клубной арене в Киеве будет принимать житомирское «Полесье».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львовской области.
«Оболонь» с 17 очками идет на 12-м месте в УПЛ, «Полесье» занимает 5-ю позицию (30 пунктов).
Оболонь – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру
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