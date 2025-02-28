28 февраля в 13:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Оболонь» на клубной арене в Киеве будет принимать житомирское «Полесье».

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Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львовской области.

«Оболонь» с 17 очками идет на 12-м месте в УПЛ, «Полесье» занимает 5-ю позицию (30 пунктов).

Оболонь – Полесье. Стали известны стартовые составы на игру