Защитник Полесья: «В первые 3-4 месяца в команде мне было очень тяжело»

Грузинский защитник «Полесья» Гиорги Майсурадзе прокомментировал свой период адаптации в украинском клубе, а также поделился ожиданиями перед матчем 19-го тура УПЛ против «Оболони».

– Коуч Имад Ашур назвал тебя одним из лучших игроков на собрании. Затем после матча с «Ингульцем» футбольные эксперты тоже называли тебя одним из лучших игроков Полесья. Вопрос простой. В чем секрет?

– Первое, что хочу сказать – я счастлив. Это ведь первая моя игра, которую я провел полностью. Следовательно, у меня было очень много мотивации. Я хотел играть и хотел добиться победы.

– Правильно я понимаю, что тебе нужно было пол года на адаптацию?

– Да, когда я сюда перешел, сначала мне было очень тяжело. Потому что мне нужно было время на адаптацию. Сейчас я чувствую себя счастливым. Это был мой первый трансфер. Новая страна, все новое. Поэтому сначала было немного тяжело. Но, повторюсь, я чувствую себя сейчас комфортно, а потому и футбольные дела идут хорошо.

– За весь этот период, что для тебя было самым трудным в футбольном плане и в бытовом плане?

– Не знаю, просто было тяжело. Особенно первые 3-4 месяца. Но это уже в прошлом. Я хочу сказать болельщикам, что сделаю все, что в моих силах, всегда буду выкладываться по полной в каждой игре, чтобы мы выигрывали каждый поединок.

– Итак, следующий поединок против «Оболони», против бывшего тренера «Полесья» Сергея Шищенко. Можешь ли ты описать, каким может быть этот матч? Давай представим?

– Соперника мы хорошо знаем. Да, тренер работал в «Полесье», но у нас есть свои цели. Достигая которых мы будем идти к победе.