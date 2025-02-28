Сыч признался, будет ли праздновать гол в ворота Руха

Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба – львовского «Руха».

– Ожидаешь львовского дерби против «Руха»? Если забьешь в ворота «Руха» – отпразднуешь гол или нет?

– Конечно, я жду этого матча с нетерпением, а если забью гол, то праздновать, пожалуй, не буду, потому что «Рух» дал мне путевку в футбол, ведь именно там я получил вызовы в национальную и юношескую сборные Украины.