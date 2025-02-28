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  4. Сыч признался, будет ли праздновать гол в ворота Руха
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 10:47 |
84
0

Сыч признался, будет ли праздновать гол в ворота Руха

Защитник «Карпат» сохранил уважение к своему бывшему клубу

28 февраля 2025, 10:47 |
84
0
Сыч признался, будет ли праздновать гол в ворота Руха
ФК Рух. Алексей Сыч

Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба – львовского «Руха».

– Ожидаешь львовского дерби против «Руха»? Если забьешь в ворота «Руха» – отпразднуешь гол или нет?

– Конечно, я жду этого матча с нетерпением, а если забью гол, то праздновать, пожалуй, не буду, потому что «Рух» дал мне путевку в футбол, ведь именно там я получил вызовы в национальную и юношескую сборные Украины.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Алексей Сыч инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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