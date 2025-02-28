Украина. Премьер лига28 февраля 2025, 10:47 |
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Сыч признался, будет ли праздновать гол в ворота Руха
Защитник «Карпат» сохранил уважение к своему бывшему клубу
28 февраля 2025, 10:47 |
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Фланговый защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба – львовского «Руха».
– Ожидаешь львовского дерби против «Руха»? Если забьешь в ворота «Руха» – отпразднуешь гол или нет?
– Конечно, я жду этого матча с нетерпением, а если забью гол, то праздновать, пожалуй, не буду, потому что «Рух» дал мне путевку в футбол, ведь именно там я получил вызовы в национальную и юношескую сборные Украины.
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