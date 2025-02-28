Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление и отмененный гол в конце. «Спортинг» выходит в полуфинал кубка
Кубок Португалии
Жил Висенте
27.02.2025 22:45 – FT 0 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
28 февраля 2025, 02:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 02:37
23
0

Удаление и отмененный гол в конце. «Спортинг» выходит в полуфинал кубка

В Португалии определились участники полуфинальных матчей

28 февраля 2025, 02:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 02:37
23
0
Удаление и отмененный гол в конце. «Спортинг» выходит в полуфинал кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля в четвертьфинальном матче Кубка Португалии встречались «Жил Висенте» и «Спортинг».

Хозяева поля уже на первой минуте упустили прекрасную возможность забить. Хорхе Агирре, получив мяч от партнера в штрафной площадке, очень сильно пробил по воротам «Спортинга», но Руй Силва совершил невероятный сейв.

Далее команды демонстрировали много борьбы, которая часто завершалась штрафными.

Во втором тайме футболисты «Спортинга» получили шанс отличиться и воспользовались им. Виктор Дьокереш отдал голевую передачу на Зено Дебаста, который ударом с приличной дистанции попал в сетку ворот - 0:1. Это произошло на 68-й минуте.

На 73-й минуте игрок «Жил Висенте» Зе Карлос получил второе предупреждение, оставив свою команду в меньшинстве.

Несмотря на это, хозяева продолжали атаковать. На 89-й минуте им удалось сравнять счет: Феликс Коррея навесил на Бруну Фернандеша, а тот переправил «кожаного» в ворота.

Однако радость футболистов «Жил Висенте» была недолгой, ведь после подсказки видеоассистентов гол был отменен.

Кубок Португалии. 1/4 финала. 27 февраля

Жил Висенте – Спортинг - 0:1

Гол: Дебаст, 68

Удаление: Зе Карлос, 72

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Бруну ЛАЖЕ: «Менять решение не буду, с Барселоной играет Трубин»
Без Трубина все вышло. Бенфика прошла в полуфинал Кубка Португалии
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Жил Висенте Кубок Португалии по футболу Зено Дебаст
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Бокс | 27 февраля 2025, 07:46 2
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион

Бернд Бенте советует Владимиру подраться против Агита Кабайела

«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
Футбол | 27 февраля 2025, 21:32 6
«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию

Все трансферы в те времена оформлялись через москву

Рому с Довбиком возглавит лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Футбол | 28.02.2025, 01:39
Рому с Довбиком возглавит лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком возглавит лучший тренер в истории Лиги чемпионов
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Теннис | 27.02.2025, 13:38
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27.02.2025, 12:57
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 14
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем