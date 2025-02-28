Удаление и отмененный гол в конце. «Спортинг» выходит в полуфинал кубка

27 февраля в четвертьфинальном матче Кубка Португалии встречались «Жил Висенте» и «Спортинг».

Хозяева поля уже на первой минуте упустили прекрасную возможность забить. Хорхе Агирре, получив мяч от партнера в штрафной площадке, очень сильно пробил по воротам «Спортинга», но Руй Силва совершил невероятный сейв.

Далее команды демонстрировали много борьбы, которая часто завершалась штрафными.

Во втором тайме футболисты «Спортинга» получили шанс отличиться и воспользовались им. Виктор Дьокереш отдал голевую передачу на Зено Дебаста, который ударом с приличной дистанции попал в сетку ворот - 0:1. Это произошло на 68-й минуте.

На 73-й минуте игрок «Жил Висенте» Зе Карлос получил второе предупреждение, оставив свою команду в меньшинстве.

Несмотря на это, хозяева продолжали атаковать. На 89-й минуте им удалось сравнять счет: Феликс Коррея навесил на Бруну Фернандеша, а тот переправил «кожаного» в ворота.

Однако радость футболистов «Жил Висенте» была недолгой, ведь после подсказки видеоассистентов гол был отменен.

Кубок Португалии. 1/4 финала. 27 февраля

Жил Висенте – Спортинг - 0:1

Гол: Дебаст, 68

Удаление: Зе Карлос, 72

Фотоотчет с матча

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