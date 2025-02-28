Решила серия пенальти. Известен второй финалист Кубка Нидерландов

Алкмарский АЗ в серии пенальти обыграл «Хераклес» из Алмело во втором полуфинальном матче Кубка Нидерландов 2024/25.

Первый тайм алкмарцы выиграли со счетом 2:1 – Эрнест Поки открыл счет в начале игры, Деймон Мирани быстро сравнял, но через десять минут Майкель Лахдо снова вывел АЗ вперед. Но под конец второго тайма Суф Подгоряну сравнял счет снова, и основное время завершилось вничью со счетом 2:2. Дополнительные 30 минут не выявили победителя, а в серии пенальти сначала, на втором ударе, не забил Трой Пэрротт, но уже на третьем ударе тем же ответил Юстин Хогма, а затем «Хераклес» сделал два промаха подряд и АЗ выиграл серию и матч.

В финале АЗ сыграет против девентерских «Гоу Эхед Иглз». Встреча пройдет 21 апреля на стадионе «Де Каюп» в Роттердаме.

Кубок Нидерландов 2024/25, полуфинал

27 февраля

Хераклес (Алмело) – АЗ (Алкмар) – 2:2 (1:2) (по пенальти 3:4)

Голы: Мирани, 17, Подгоряну, 80 – Поки, 12, Лахдо, 28

Пенальти: Класи (0:1), Хорнкамп (1:1), Пэрротт (1:1), Ван Кам (2:1), Копмейнерс (2:2), Хогма (2:2), Касиус (2:2), Энгельс (3:2), Пенетра (3:3), Месик (3:3), Лахдо (3:4), Лимбомбе (3:4).