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Кубок Нидерландов
Хераклес
27.02.2025 21:00 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
28 февраля 2025, 00:21 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:22
62
0

Решила серия пенальти. Известен второй финалист Кубка Нидерландов

АЗ переиграл Хераклес

28 февраля 2025, 00:21 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:22
62
0
Решила серия пенальти. Известен второй финалист Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Алкмарский АЗ в серии пенальти обыграл «Хераклес» из Алмело во втором полуфинальном матче Кубка Нидерландов 2024/25.

Первый тайм алкмарцы выиграли со счетом 2:1 – Эрнест Поки открыл счет в начале игры, Деймон Мирани быстро сравнял, но через десять минут Майкель Лахдо снова вывел АЗ вперед. Но под конец второго тайма Суф Подгоряну сравнял счет снова, и основное время завершилось вничью со счетом 2:2. Дополнительные 30 минут не выявили победителя, а в серии пенальти сначала, на втором ударе, не забил Трой Пэрротт, но уже на третьем ударе тем же ответил Юстин Хогма, а затем «Хераклес» сделал два промаха подряд и АЗ выиграл серию и матч.

В финале АЗ сыграет против девентерских «Гоу Эхед Иглз». Встреча пройдет 21 апреля на стадионе «Де Каюп» в Роттердаме.

Кубок Нидерландов 2024/25, полуфинал

27 февраля

Хераклес (Алмело) – АЗ (Алкмар) – 2:2 (1:2) (по пенальти 3:4)
Голы: Мирани, 17, Подгоряну, 80 – Поки, 12, Лахдо, 28
Пенальти: Класи (0:1), Хорнкамп (1:1), Пэрротт (1:1), Ван Кам (2:1), Копмейнерс (2:2), Хогма (2:2), Касиус (2:2), Энгельс (3:2), Пенетра (3:3), Месик (3:3), Лахдо (3:4), Лимбомбе (3:4).

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Кубок Нидерландов по футболу Хераклес АЗ Алкмаар
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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