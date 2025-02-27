27.02.2025 18:00 – FT 0 : 0
Турция27 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:10
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Неудача Степаненко и Ко. Эюпспор сыграл вничью с Истанбул Башакшехир
Хозяева поля покинули турнир
27 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:10
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В четверг, 27 февраля, состоялся матч 3-го тура Кубка Турции между «Эюпспором» и «Истанбулом» Башакшехир.
Встречу принимал Эюп Стэдиум в Стамбуле.
Матч закончился со счетом 0:0. После этой встречи обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира: хозяева поля набрали 4 очка по итогам группового этапа, а гости – 5.
Украинский опорник «Эюпспора» Тарас Степаненко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Кубок Турции. 3-й тур
Эюпспор – Истанбул – 0:0
Фото матча:
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