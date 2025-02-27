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Кубок Турции
Эюпспор
27.02.2025 18:00 – FT 0 : 0
Истанбул Башакшехир
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Турция
27 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:10
135
0

Неудача Степаненко и Ко. Эюпспор сыграл вничью с Истанбул Башакшехир

Хозяева поля покинули турнир

27 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:10
135
0
Неудача Степаненко и Ко. Эюпспор сыграл вничью с Истанбул Башакшехир
ФК Эюпспор

В четверг, 27 февраля, состоялся матч 3-го тура Кубка Турции между «Эюпспором» и «Истанбулом» Башакшехир.

Встречу принимал Эюп Стэдиум в Стамбуле.

Матч закончился со счетом 0:0. После этой встречи обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира: хозяева поля набрали 4 очка по итогам группового этапа, а гости – 5.

Украинский опорник «Эюпспора» Тарас Степаненко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Кубок Турции. 3-й тур

Эюпспор – Истанбул – 0:0

Фото матча:

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Эюпспор Кубок Турции по футболу Истанбул Башакшехир Тарас Степаненко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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