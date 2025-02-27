Неудача Степаненко и Ко. Эюпспор сыграл вничью с Истанбул Башакшехир

В четверг, 27 февраля, состоялся матч 3-го тура Кубка Турции между «Эюпспором» и «Истанбулом» Башакшехир.

Встречу принимал Эюп Стэдиум в Стамбуле.

Матч закончился со счетом 0:0. После этой встречи обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира: хозяева поля набрали 4 очка по итогам группового этапа, а гости – 5.

Украинский опорник «Эюпспора» Тарас Степаненко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Кубок Турции. 3-й тур

Эюпспор – Истанбул – 0:0

Фото матча: