Украина. Премьер лига27 февраля 2025, 20:20 |
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Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов
Львовяне определяются, на кого больше не рассчитывают
27 февраля 2025, 20:20 |
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Как стало известно Sport.ua, полузащитники «Руха» Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отстранены от занятий с основной командой и продолжат тренировочный процесс во второлиговом «Рухе-2». Пока еще трудно сказать, останутся ли они в «Рухе» или же будут отданы в аренду.
По имеющейся информации, в ближайшие дни также решится судьба бразильского легионера Клайвера: продолжит ли он карьеру в «Рухе» или перейдет в «Карпаты».
В 19-м туре подопечные Виталия Пономарева встретятся 2 марта в Киеве с «Зарей».
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