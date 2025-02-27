Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов

Как стало известно Sport.ua, полузащитники «Руха» Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отстранены от занятий с основной командой и продолжат тренировочный процесс во второлиговом «Рухе-2». Пока еще трудно сказать, останутся ли они в «Рухе» или же будут отданы в аренду.

По имеющейся информации, в ближайшие дни также решится судьба бразильского легионера Клайвера: продолжит ли он карьеру в «Рухе» или перейдет в «Карпаты».

В 19-м туре подопечные Виталия Пономарева встретятся 2 марта в Киеве с «Зарей».