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  4. Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 20:20 |
760
0

Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов

Львовяне определяются, на кого больше не рассчитывают

27 февраля 2025, 20:20 |
760
0
Два украинца и бразилец. Рух может отказаться от нескольких футболистов
ФК Рух. Руслан Непейпиев

Как стало известно Sport.ua, полузащитники «Руха» Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук отстранены от занятий с основной командой и продолжат тренировочный процесс во второлиговом «Рухе-2». Пока еще трудно сказать, останутся ли они в «Рухе» или же будут отданы в аренду.

По имеющейся информации, в ближайшие дни также решится судьба бразильского легионера Клайвера: продолжит ли он карьеру в «Рухе» или перейдет в «Карпаты».

В 19-м туре подопечные Виталия Пономарева встретятся 2 марта в Киеве с «Зарей».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Руслан Непейпиев Андрей Столярчук (футболист) Клайвер Габриэл Заря Луганск Заря - Рух инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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