Спортивный врач рассказал о восстановлении защитника Тоттенхэма

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал процесс восстановления Раду Дрегушина, защитника клуба «Тоттенхэм», после травмы колена, которую он получил 30 января во время матча 8-го тура Лиги Европы против шведского «Эльфсборга» (3:0):

«Совет Драгушин на второй неделе реабилитации после пластики крестов уже занимается в зале. Нормально ли это?

На начальном этапе важно, чтобы не было отека, зажила рана, возвращался полный объем движения в колене – если все это есть, игрок может быстрее переходить к более сложным задачам.

По видео видно, что Рада не делает ничего космического. Упражнения на объем движений, ходьба без костылей, изолированная легкая нагрузка на мышцы – все, что характерно для раннего протокола восстановления.

Скорее всего, состояние колена (отсутствие крови в колене, отека) и готовность мышц создали условия для более быстрого прогресса, но упражнения, которые румын делает, на сегодняшний день абсолютно адекватны срокам его восстановления.

Также легкий старт не означает, что игрок не может дольше застрять на более поздних этапах восстановления».