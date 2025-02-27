Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач рассказал о восстановлении защитника Тоттенхэма
Англия
27 февраля 2025, 18:37 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:00
85
0

Спортивный врач рассказал о восстановлении защитника Тоттенхэма

Дмитрий Бабелюк отметил прогресс у Раду Дрэгушина

27 февраля 2025, 18:37 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:00
85
0
Спортивный врач рассказал о восстановлении защитника Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Раду Дрэгушин

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк прокомментировал процесс восстановления Раду Дрегушина, защитника клуба «Тоттенхэм», после травмы колена, которую он получил 30 января во время матча 8-го тура Лиги Европы против шведского «Эльфсборга» (3:0):

«Совет Драгушин на второй неделе реабилитации после пластики крестов уже занимается в зале. Нормально ли это?

На начальном этапе важно, чтобы не было отека, зажила рана, возвращался полный объем движения в колене – если все это есть, игрок может быстрее переходить к более сложным задачам.

По видео видно, что Рада не делает ничего космического. Упражнения на объем движений, ходьба без костылей, изолированная легкая нагрузка на мышцы – все, что характерно для раннего протокола восстановления.

Скорее всего, состояние колена (отсутствие крови в колене, отека) и готовность мышц создали условия для более быстрого прогресса, но упражнения, которые румын делает, на сегодняшний день абсолютно адекватны срокам его восстановления.

Также легкий старт не означает, что игрок не может дольше застрять на более поздних этапах восстановления».

По теме:
Каземиро отказался подписывать новый контракт с Манчестер Юнайтед
Довбик пропустил тренировку перед матчем с Комо
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
Раду Дрэгушин Тоттенхэм травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дмитрий Бабелюк травма колена
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Футбол | 27 февраля 2025, 00:20 2
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть

«Железный Майк» назвал Мухаммеда Али

Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Футбол | 27 февраля 2025, 16:00 9
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»
Имад АШУР: «Любой проект требует времени, будь то Полесье или Ман Сити»

Эксклюзивное интервью наставника житомирского клуба для Sport.ua

Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27.02.2025, 09:05
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно
Футбол | 27.02.2025, 19:23
Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно
Стали известны планы Реала на летнее трансферное окно
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27.02.2025, 08:26
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
25.02.2025, 21:16 6
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 11
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
До юбилея не дожили шестеро. Хоккейный Сокол отмечает 40-летие бронзы
До юбилея не дожили шестеро. Хоккейный Сокол отмечает 40-летие бронзы
26.02.2025, 01:46 5
Хоккей
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем