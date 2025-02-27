Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Динамо Киев

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Алексей Деревинский из Хмельницкой области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.