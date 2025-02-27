Молодежка Карпат отгрузила восемь голов в ворота ЛНЗ
Подопечные Олега Голодюка одержали убедительную победу
27 лютого у 19-му турі молодіжного чемпіонату України львівські «Карпати» приймали черкаський ЛНЗ на стадіоні «Сокіл».
Господарі з перших хвилин почали активно атакувати ворота суперника, але завдяки впевненій грі голкіпера Станіслава Оксененка рахунок залишався нульовим до 25-ї хвилини. Саме тоді Максим Лехів ударом з лінії штрафного майданчика влучив у дев’ятку 1:0.
На початку другого тайму «Карпати» подвоїли перевагу – Владислав Резнік замкнув передачу партнера на 47-й хвилині. Вже за три хвилини Лехів оформив дубль, довівши рахунок до 3:0.
Далі команда Олега Голодюка повністю домінувала на полі. На 53-й хвилині Андрій Івасів з близької відстані переграв воротаря. На 64-й Максим Смаглій довів рахунок до 5:0, через дві хвилини відзначився Матвій Буренко, а ще за шість хвилин забив Луіс Яно.
Остаточну крапку в матчі поставив Любомир Кузик, який головою замкнув передачу Смаглія. У підсумку львівська команда розгромила суперника з рахунком 8:0.
Чемпіонат України U-19. 19 тур. 27 лютого
Карпати Львів U-19 – ЛНЗ Черкаси U-19 – 8:0
Голи: Лехів, 25, 50, Резнік, 47, Івасій, 53, Смаглій, 64, Буренко, 66, Луіс Яно, 72, Кузик, 79.
Попередження: Османов, 44, Бац, 73, Айдаров, 80, Заїченко, 82 – Івасій, 71.
Карпати: Домчак, Смаглій, Чеберинчак (Кравець, 66), Черненко, Цимбалістий, Лехів (Малиш, 60), Резнік (Кузик Л., 60), Тлумак, Івасій, Абрамчук (Луіс Яно, 60), Форсюк (Буренко, 46).
ЛНЗ: Оксененко, Андрєєв (Ільїн, 69), Нівінський (Баранов, 46), Мельник, Єфименко, Хамко (Курант, 69), Бац (Погребняк, 83), Заїченко, Якименко, Османов (Айдаров, 52), Благодарний.
Видео всего матчу
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