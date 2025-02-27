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  4. Разрешат уйти. Лилль готов продать одного из ключевых игроков
Франция
27 февраля 2025, 16:31 |
363
1

Разрешат уйти. Лилль готов продать одного из ключевых игроков

Эдон Жегрова летом может покинуть французский клуб

27 февраля 2025, 16:31 |
363
1
Разрешат уйти. Лилль готов продать одного из ключевых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдон Жегрова

Эдон Жегрова отказался продлевать контракт с «Лиллем». Действующее соглашение с клубом истекает в июне 2026 года.

«Лилль» не будет препятствовать уходу футболиста. Чтобы не отпускать игрока свободным агентом и не потерять деньги, «Лилль» собирается продать Жегрова в ближайшее трансферное окно.

По завершению сезона состав «Лилля» существенно измениться. Ожидается, что этим летом Джонатан Давид и Эйнджел Гомес уйдут из «Лилля» в статусе свободных агентов. А Лукас Шевалье является целью «ПСЖ».

Эдон Жегрова входит в сферу интересов «Наполи». Игрок был готов к отъезду уже зимой, но «Лилль» не захотел его отпускать.

В текущем сезоне Жегрова провел за «Лилль» 21 матч во всех турнирах. Забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего вингера в 25 миллионов евро.

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Эдон Жегрова Лилль Наполи трансферы свободный агент
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
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Victor673256ua
Треба продавати, щоб отримати хоч якісь кошти.
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