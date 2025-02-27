ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити

Манчестер Сити подтвердил, что в четверг к первой команде присоединился 19-летний атакующий хавбек Клаудио Эчеверри, которого подписали еще в 2024 году, но оставили в аренде Ривер Плейту.

Игрок в прошлом сезоне провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов, а сейчас перешел в команду Пепа Гвардиолы после выступлений на молодежном Копа Америка, где в статусе капитана помог сборной Аргентины завоевать серебро.

«Очень рад, что спустя длительное время после трансфера перешел в Манчестер Сити, где могу показать свои качества», – сказал Эчеверри.

Гвардиола нынешней зимой быстро давал дебютировать всем новичкам – в основе уже играют Витор Рейс, Нико Гонсалес, Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш.