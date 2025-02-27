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Англия
27 февраля 2025, 15:15 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:29
790
0

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити

Эчеверри присоединился к команде

27 февраля 2025, 15:15 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:29
790
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити подтвердил, что в четверг к первой команде присоединился 19-летний атакующий хавбек Клаудио Эчеверри, которого подписали еще в 2024 году, но оставили в аренде Ривер Плейту.

Игрок в прошлом сезоне провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов, а сейчас перешел в команду Пепа Гвардиолы после выступлений на молодежном Копа Америка, где в статусе капитана помог сборной Аргентины завоевать серебро.

«Очень рад, что спустя длительное время после трансфера перешел в Манчестер Сити, где могу показать свои качества», – сказал Эчеверри.

Гвардиола нынешней зимой быстро давал дебютировать всем новичкам – в основе уже играют Витор Рейс, Нико Гонсалес, Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш.

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Клаудио Эчеверри Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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