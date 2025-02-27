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Премьер-лига
Карпаты Львов
28.02.2025 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:13
261
0

Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 февраля состоится матч 19-го тура УПЛ

27 февраля 2025, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:13
261
0
Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В пятницу, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Карпаты – ЛНЗ
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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