Карпаты Львов

28.02.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига27 февраля 2025, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:13
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Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
28 февраля состоится матч 19-го тура УПЛ
27 февраля 2025, 15:10 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:13
261
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В пятницу, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «ЛНЗ».
Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Карпаты – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты – ЛНЗСмотреть трансляцию
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