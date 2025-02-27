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  4. Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Италия
27 февраля 2025, 14:40 |
855
2

Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент

Журналисты отмечают Шомуродова

27 февраля 2025, 14:40 |
855
2
Итальянские СМИ: у Довбика в Роме появился неожиданный конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Журналисты популярного итальянского ресурса Corriere dello Sport отмечают, что форвард Эльдор Шомуродов неожиданно хорошо воспользовался проблемами Артема Довбика со здоровьем и может быть угрозой для украинца.

«Еще недавно мало кто мог подумать, что Эльдор Шомуродов, который пришел в команду после двух сезонов аренд, будет получать место в составе. Однако он делает все, чтобы заменить травмированного Довбика».

«Без проблем со здоровьем даже не было бы вопросов, кто должен быть основным форвардом. Но Шомуродов показал, что Артему нужно быть внимательным, а его место в основе может быть под угрозой», – отмечено в публикации.

Шомуродов в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста, тогда как у Довбика 13 голов и 4 результативные передачи.

Ожидается, что Довбик пропустит ближайший матч с Комо, но вернется к игре против Атлетика Бильбао в середине недели.

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Эльдор Шомуродов Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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Burevestnik
на жаль шо Довбику в Рому знайшлась заміна - Шумородов,
і як в Шахтарі Конопля буде терти лавку бо є легіонер...
 
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Первый Среди Равных
Та Довбик сам уже нікому не конкурент. Це лавочник, буде виходити на останні хвилини замість Шомуродова
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