Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАТВИЕНКО: «Пытаемся напомнить миру, что война все еще продолжается»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 13:37 |
124
0

МАТВИЕНКО: «Пытаемся напомнить миру, что война все еще продолжается»

Николай рассказал о важной миссии футболистов, которые представляют Украину на международной арене

27 февраля 2025, 13:37 |
124
0
МАТВИЕНКО: «Пытаемся напомнить миру, что война все еще продолжается»
shakhtar.com. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко в интервью испанской прессе рассказал о том, как запомнился ему день 24 февраля 2022 года, а также заявил, что старается играть в футбол, чтобы хоть как-то помогать отвлечься защитникам Украины и напоминать всему миру, что страшная война в нашей стране, начатая россией, все еще продолжается.

«Мне кажется, я почти помню первые несколько дней час за часом, потому что они словно эмоциональная травма, которая остается в памяти на всю жизнь. Это был ужасный и глубоко пугающий день, и эта дата навсегда останется в памяти всех нас с душераздирающей точки зрения. Трудно описать эти чувства словами, по-настоящему понять их может только тот, кто сам пережил этот ужас».

«У меня есть товарищи по команде, потерявшие близких родственников и друзей – это люди, которые погибли, защищая нашу землю. Многие из наших болельщиков находятся на передовой, защищая нашу страну, и неоднократно рассказывали, как просмотр футбола и поддержка нас позволяют им отвлечься, пусть даже совсем немного».

«Мы делаем то, что у нас получается лучше всего, и посредством нашей работы и нашей игры мы пытаемся пролить свет на то, что происходит в Украине, и напомнить миру, что война все еще продолжается и люди гибнут каждый день. Никто не знает, как долго все это продлится, но мы живем ради того дня, когда это закончится. Мы мечтаем об этом, мы верим в это, мы молимся об этом, потому что это действительно ужасно», – сказал Матвиенко.

По теме:
Диего АРРОЙО: «Война в Украине? Моя семья довольна, что я перешел в Шахтер»
Винисиус ТОБИАС: «Война в Украине дала мне возможность играть за Реал»
Будет новая попытка. Трабзонспор готов отдать большие деньги за Бондаренко
Николай Матвиенко Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: El Mundo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
Футбол | 27 февраля 2025, 15:12 0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой аргентинец перешел в Манчестер Сити

Эчеверри присоединился к команде

Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27 февраля 2025, 12:57 0
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Андрей верит в тренерский успех Виталия Буяльского

Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Футбол | 26.02.2025, 22:00
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Футбол | 27.02.2025, 11:41
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27.02.2025, 08:26
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
25.02.2025, 08:44 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем