Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала

Популярное мадридское издание Marca оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина в матче Кубка Испании против Реал Сосьедада (1:0) двумя из трех звезд (три вообще ставят редко).

Эксперты отметили спокойствие Лунина, который в сезоне не получает много игров ой практики.

«Спокойствие Лунина было ключевым, а игра Андрея позволила команде вздохнуть спокойно и сохранить перевес в один гол. Особенно сложным был старт второго тайма, когда Лунин сделал прекрасный двойной сейв», – отметили журналисты.