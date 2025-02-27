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Испания
27 февраля 2025, 13:56 | Обновлено 27 февраля 2025, 14:14
819
5

Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала

Журналисты оценили спокойствие вратаря

27 февраля 2025, 13:56 | Обновлено 27 февраля 2025, 14:14
819
5
Две звезды. Журналисты назвали главное качество Лунина в матче Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Популярное мадридское издание Marca оценило игру украинского вратаря Андрея Лунина в матче Кубка Испании против Реал Сосьедада (1:0) двумя из трех звезд (три вообще ставят редко).

Эксперты отметили спокойствие Лунина, который в сезоне не получает много игров ой практики.

«Спокойствие Лунина было ключевым, а игра Андрея позволила команде вздохнуть спокойно и сохранить перевес в один гол. Особенно сложным был старт второго тайма, когда Лунин сделал прекрасный двойной сейв», – отметили журналисты.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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GloryUkraine
Вчора Лунін зіграв на  відмінно. 
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+1
Умник
Интересно перейдет в Сити или нет?
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0
Перець
кураж впіймав або Карлу хотів щось довести
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0
Burevestnik
играл отлично, но...
но первый номер Куртуа.
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0
Victor673256ua
Лунін відіграв надійно, але поки Куртуа здоровий, та Анчелотті тренер, грати Андрій буде рідко
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0
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