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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 13:19 |
497
0

Винисиус ТОБИАС: «Война в Украине дала мне возможность играть за Реал»

Бразилец никогда не думал, что окажется в стране, где будет идти жестокая война…

27 февраля 2025, 13:19 |
497
0
Винисиус ТОБИАС: «Война в Украине дала мне возможность играть за Реал»
shakhtar.com. Винисиус Тобиас

Правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас вспомнил об ужасах начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в феврале 2022-го, после чего ему удалось эвакуироваться из Киева, а вскоре на правах аренды оказаться в мадридском «Реале».

«У меня была возможность играть за самую большую команду в мире, я встретил множество людей, с которыми никогда не думал, что встречусь, я завел друзей и стал лучше. Было облегчением покинуть Украину, но если бы не война, не знаю, была бы у меня возможность играть за «Реал» Мадрид. В то время я был очень напуган всем происходящим, мне было всего 17 лет, так что для меня это [отзъед из Украины] было облегчением, без сомнения».

«Когда я подписал контракт с «Шахтером» в январе 2022 года, это было лучшее решение, которое я принял. Войны не было, и я надеялся, что ничего не случится. Я никогда не думал, что буду в таком участвовать. Конечно, моя семья обеспокоена сложившейся ситуацией, но они знают, что это мой сон, и надеются, что все это скоро закончится. Моя семья всегда позволяла мне следовать за своей мечтой, независимо от ситуации, они всегда были и всегда будут рядом со мной», – сказал бразилец.

Напомним, в аренде в «Реале» Винисиус Тобиас был с апреля 2022-го по июнь 2024-го. Преимущественно он выступал за молодежную команду мадридского клуба, а за «бланкос» сыграл только один официальный поединок.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Реал Мадрид Реал Мадрид Кастилья российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: El Mundo
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