Максим БРАГАРУ: «Интересно быть разноплановым игроком»

Полузащитник «Динамо» Максим Брагару прокомментировал подготовку команды к поединку чемпионата Украины с «Ворсклой» и рассказал о любимой позиции на поле:

– Сегодня в рамках подготовки к матчу с «Ворсклой» команда провела тренировку. Расскажите о настроении в коллективе и лично.

– Да, мы провели очень хорошую тренировку. Настроение положительное, ведь в предыдущем поединке мы победили. Теперь готовимся к «Ворскле».

– Предстоящий поединок должен был проходить в Полтаве, но его перенесли в Киев. Как эта новость повлияла на вас лично? Это упрощает задачу?

– Впервые об этом слышу от вас. Конечно, упрощает. Надо играть, как мы умеем, продемонстрировать качественную игру. Думаю, проводить матч дома нам будет легче плюс болельщики придут поддержать команду. Поле на стадионе «Динамо» очень хорошее в настоящее время, поэтому будем играть.

– Прошла уже больше недели после того, как вы вернулись из сбора, как вы провели два выходных, которые вам предоставил тренерский штаб?

– Эти дни провел с семьей, с женой, были дома, в кино ходили. В общем, все стандартно.

– Как вам тренироваться в морозную зимнюю погоду? Большая ли разница между Турцией и Киевом?

– Конечно, разница есть, но мы уже адаптировались, да и погода становится лучше. Надеемся, что будет еще теплее, уж этого очень хочется.

– Насколько команда готова к долгому периоду и борьбе на выносливость к концу сезона?

– Будем надеяться, что готовы, но мы идем от игры к игре. Следующий поединок с «Ворсклой», а дальше будет видно.

– Вы уже встречались с «Ворсклой» в этом сезоне и дома в чемпионате, и на выезде в Кубке. Что можете сказать о сопернике? Насколько непросто играть против полтавчан лично вам?

– Команда очень хорошая, боевая, играет в футбол. У них есть хорошие, качественные игроки. Будем играть.

– На этой неделе матч в пятницу, затем в четверг будет игра с ЛНЗ в Черкассах. Как вам такой график?

– Думаю, большой разницы нет. Мы играли уже так в прошлом году, когда были и еврокубковые поединки и игры чемпионата. Через десять дней проходило три игры, поэтому мы готовы к этому. Нужно восстанавливаться и показывать свою игру.

– На какой позиции вам комфортнее и легче играть?

– Мне, конечно, удобнее играть левого вингера. Но, если нужно, могу закрыть позицию, которая потребуется в конкретной ситуации.

– Как отреагировали, когда тренер вам сказал, что не играть только на левом фланге, а станете универсальным игроком?

– Сначала было тяжеловато, но потом адаптировалось. На разных позициях сыграть – это интересно, как и быть разноплановым игроком. Мне это нормально.

– На сборах были моменты, когда вы опускались играть левого защитника. Есть ли для вас разница – действовать больше в атаке или в обороне?

– Я уже поиграл на этой позиции и понимаю, какие есть требования на ней. Мне легче играть слева, пусть и защитником.

– Сегодня в конце тренировки были удары по воротам. Однажды вы попали в «девятку», так что точный удар уже отработали?

– Это случайно получилось. Надо еще работать. Для этой тренировки и есть. Нужно оставаться, работать и оттачивать мастерство, чтобы стать лучше.