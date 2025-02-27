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  4. Черновцы смогут принять четвертьфинал Кубка Украины
Кубок Украины
27 февраля 2025, 12:36 |
562
0

Черновцы смогут принять четвертьфинал Кубка Украины

У Комитета по стадионам УАФ были замечания к стадиону

27 февраля 2025, 12:36 |
562
0
Черновцы смогут принять четвертьфинал Кубка Украины
ФК Буковина.

Как стало известно Sport.ua поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу «Буковина» - «Виктория» состоится 2 апреля в Черновцах.

По имеющейся информации у представителей Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ были замечания к руководству стадиона «Буковина» по подготовке арены.

Были четко определены сроки для устранения недостатков. Поскольку в Черновцах успешно справились с выполнением работ, было принято решение, что «Буковина» сможет сыграть с «Викторией» дома.

Ранее мы сообщали, что экс-форвард Буковины перебрался к лидеру Первой лиги.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Виктория Сумы инсайд Украинская ассоциация футбола
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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