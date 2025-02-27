Черновцы смогут принять четвертьфинал Кубка Украины

Как стало известно Sport.ua поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу «Буковина» - «Виктория» состоится 2 апреля в Черновцах.

По имеющейся информации у представителей Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ были замечания к руководству стадиона «Буковина» по подготовке арены.

Были четко определены сроки для устранения недостатков. Поскольку в Черновцах успешно справились с выполнением работ, было принято решение, что «Буковина» сможет сыграть с «Викторией» дома.

Ранее мы сообщали, что экс-форвард Буковины перебрался к лидеру Первой лиги.