Черновцы смогут принять четвертьфинал Кубка Украины
У Комитета по стадионам УАФ были замечания к стадиону
Как стало известно Sport.ua поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу «Буковина» - «Виктория» состоится 2 апреля в Черновцах.
По имеющейся информации у представителей Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ были замечания к руководству стадиона «Буковина» по подготовке арены.
Были четко определены сроки для устранения недостатков. Поскольку в Черновцах успешно справились с выполнением работ, было принято решение, что «Буковина» сможет сыграть с «Викторией» дома.
Ранее мы сообщали, что экс-форвард Буковины перебрался к лидеру Первой лиги.
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