«Ожидания оправдались». Ярмоленко объяснил, почему вернулся в Динамо

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко рассказал о своем возвращении в расположение киевского «Динамо» после периода карьеры в Европе и Азии.

– Возвращение в «Динамо». Уже полтора года прошло. Вот какие были ожидания, когда ты возвращался, и сбылись ли они? Или, наоборот, ты где-то рассчитывал, что будет по-другому?

– Ожидания оправдались, потому что я ждал этого. Ждал, когда я вернусь домой в принципе, все ожидания оправдали. Конечно, там можно говорить о результате, можно говорить о травмах, но я вернулся домой, я вижу знакомые лица, можно сказать, родные мне люди, поэтому я знал, куда я иду, – сказал Ярмоленко.

Предыдущим клубом Ярмоленко был «Аль-Айн». После ухода из «Динамо» Киев летом 2017 года Ярмоленко также защищал цвета «Боруссии» Дортмунд и лондонского «Вест Хэма».

Ранее Андрей Ярмоленко высказался по поводу допинга Михаила Мудрика.