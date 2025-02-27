Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ожидания оправдались». Ярмоленко объяснил, почему вернулся в Динамо
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 11:19 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:01
500
1

«Ожидания оправдались». Ярмоленко объяснил, почему вернулся в Динамо

Андрей рад вернуться домой

27 февраля 2025, 11:19 | Обновлено 27 февраля 2025, 12:01
500
1
«Ожидания оправдались». Ярмоленко объяснил, почему вернулся в Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко рассказал о своем возвращении в расположение киевского «Динамо» после периода карьеры в Европе и Азии.

– Возвращение в «Динамо». Уже полтора года прошло. Вот какие были ожидания, когда ты возвращался, и сбылись ли они? Или, наоборот, ты где-то рассчитывал, что будет по-другому?

– Ожидания оправдались, потому что я ждал этого. Ждал, когда я вернусь домой в принципе, все ожидания оправдали. Конечно, там можно говорить о результате, можно говорить о травмах, но я вернулся домой, я вижу знакомые лица, можно сказать, родные мне люди, поэтому я знал, куда я иду, – сказал Ярмоленко.

Предыдущим клубом Ярмоленко был «Аль-Айн». После ухода из «Динамо» Киев летом 2017 года Ярмоленко также защищал цвета «Боруссии» Дортмунд и лондонского «Вест Хэма».

Ранее Андрей Ярмоленко высказался по поводу допинга Михаила Мудрика.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским грандом
Стало известно, почему генеральный директор Руха покинул клуб
Вингер сборной Украины: «Неужели мне придется завершить карьеру?»
Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Футбол | 26 февраля 2025, 22:00 13
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК

Роман оформил первый дубль в Греции

Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Бокс | 27 февраля 2025, 09:05 3
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть

Легендарный боксер хочет увидеть поединок Дюбуа – Паркер

«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
Футбол | 27.02.2025, 11:05
«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
«Это был напряженный вечер для Лунина». В Испании оценили игру украинца
Экс-игрок Карпат: «Родители отдали меня в приют, а теперь требуют деньги»
Футбол | 26.02.2025, 13:36
Экс-игрок Карпат: «Родители отдали меня в приют, а теперь требуют деньги»
Экс-игрок Карпат: «Родители отдали меня в приют, а теперь требуют деньги»
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Футбол | 26.02.2025, 20:24
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Вернулся потому, что его уровень еле-еле тянет никакущий ЧУ.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 14
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 3
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем