«Было бы невероятно». Гвардиола озвучил задачу Ман Сити в АПЛ
Испанец хочет вывести «горожан» в Лигу чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола озвучил задачу «горожан» на остаток сезона в Английской Премьер-лиге. Специалист заявил, что стремится попасть в Лигу чемпионов.
«Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Бывшего «Ман Сити» в этом сезоне уже не будет. Бывший «Ман Сити» был слишком силен, но мы вернемся», – заявил испанец.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.
Ранее Гвардиола рассказал, готов ли строить новый Манчестер Сити
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