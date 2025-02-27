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Англия
27 февраля 2025, 10:03 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:12
499
0

«Было бы невероятно». Гвардиола озвучил задачу Ман Сити в АПЛ

Испанец хочет вывести «горожан» в Лигу чемпионов

27 февраля 2025, 10:03 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:12
499
0
«Было бы невероятно». Гвардиола озвучил задачу Ман Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола озвучил задачу «горожан» на остаток сезона в Английской Премьер-лиге. Специалист заявил, что стремится попасть в Лигу чемпионов.

«Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Бывшего «Ман Сити» в этом сезоне уже не будет. Бывший «Ман Сити» был слишком силен, но мы вернемся», – заявил испанец.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.

Ранее Гвардиола рассказал, готов ли строить новый Манчестер Сити

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Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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