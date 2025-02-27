«Было бы невероятно». Гвардиола озвучил задачу Ман Сити в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола озвучил задачу «горожан» на остаток сезона в Английской Премьер-лиге. Специалист заявил, что стремится попасть в Лигу чемпионов.

«Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Бывшего «Ман Сити» в этом сезоне уже не будет. Бывший «Ман Сити» был слишком силен, но мы вернемся», – заявил испанец.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.

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