27 февраля состоялись заключительные матчи 1/4 финала Кубка Франции.

Лидер французского чемпионата ПСЖ отправился в гости в команду «Стад Бриошен».

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Действующий чемпион Франции не оставил шансов сопернику и набросал клубу «Стад Бриошен» семь забитых мячей – 7:0. К тому же поединок идеально провел Гонсалу Рамуш, которому удалось отличиться хет-триком.

Кубок Франции. 1/4 финала, 26 февраля

«Стад Бриошен» – ПСЖ – 0:7

Голы: Невес, 16, Рамуш, 36, 48, 58, Дуэ, 55, Маюлу, 66, Дембеле, 85

Видеообзор матча: