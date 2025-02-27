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Кубок Франции
Бриошен
26.02.2025 22:10 – FT 0 : 7
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
27 февраля 2025, 02:54 | Обновлено 27 февраля 2025, 03:00
73
0

Стад Бриошен – ПСЖ – 0:7. Французское издевательство. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Франции

27 февраля 2025, 02:54 | Обновлено 27 февраля 2025, 03:00
73
0
Стад Бриошен – ПСЖ – 0:7. Французское издевательство. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля состоялись заключительные матчи 1/4 финала Кубка Франции.

Лидер французского чемпионата ПСЖ отправился в гости в команду «Стад Бриошен».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующий чемпион Франции не оставил шансов сопернику и набросал клубу «Стад Бриошен» семь забитых мячей – 7:0. К тому же поединок идеально провел Гонсалу Рамуш, которому удалось отличиться хет-триком.

Кубок Франции. 1/4 финала, 26 февраля

«Стад Бриошен» – ПСЖ – 0:7

Голы: Невес, 16, Рамуш, 36, 48, 58, Дуэ, 55, Маюлу, 66, Дембеле, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
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Кубок Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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