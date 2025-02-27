Стад Бриошен – ПСЖ – 0:7. Французское издевательство. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Франции
27 февраля состоялись заключительные матчи 1/4 финала Кубка Франции.
Лидер французского чемпионата ПСЖ отправился в гости в команду «Стад Бриошен».
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Действующий чемпион Франции не оставил шансов сопернику и набросал клубу «Стад Бриошен» семь забитых мячей – 7:0. К тому же поединок идеально провел Гонсалу Рамуш, которому удалось отличиться хет-триком.
Кубок Франции. 1/4 финала, 26 февраля
«Стад Бриошен» – ПСЖ – 0:7
Голы: Невес, 16, Рамуш, 36, 48, 58, Дуэ, 55, Маюлу, 66, Дембеле, 85
Видеообзор матча:
События матча
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