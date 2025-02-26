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  4. Роскошная свадьба. Футболист Шахтера и его избранница поделились фото
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26 февраля 2025, 22:47 |
1789
4

Роскошная свадьба. Футболист Шахтера и его избранница поделились фото

Так празднуют Карина и Дмитрий Крыськив

26 февраля 2025, 22:47 |
1789
4
Роскошная свадьба. Футболист Шахтера и его избранница поделились фото
Instagram. Карина и Дмитрий Крыськив

В семье Крыськив отмечают особенное событие – сегодня исполняется полгода их брака.

Пара решила опубликовать совместный пост с воспоминаниями о дне свадьбы.

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Избранница центрального полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива поделилась в Instagram фото с мужем и поздравила его с этим событием:

«Сегодня полгода, как мы муж и жена 👰🏽‍♀️🤵🏽 С нашей маленькой датой, любовь моя! ❤️».

Напомним, что Дмитрий сделал Карине предложение в июне 2024 года, а свадебная церемония состоялась в августе того же года.

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фото lifestyle Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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ai0609081611
Через три дні краще ювілей. Півроку і три дні. Таке не можна пропустити. ...заїбали вони всі. Скільки, цікаво, це єбуче свято коштує. В країні війна, люди втрачають кожен день рідних, своє житло, майно, все. Економлять кожну копійку на кусок хліба, на якийсь дах над головою. Це свято обов'язкове? У скільки "мавіків" воно обійшлося? Розумію, що Криськіви не вині у війні, але скільки таких необов'язкових свят наші співгромадяни справляють, коли поставлено на карту існування держави. Хоча б не виставляли це на показ. Підари їбані, ненавиджу вас всіх. Скільки моїх побратимів лягло, за що? За що зараз хлопці в окопах мерзнуть. За що мої батьки переселенці пенсіонери намагаються вижити на 4т.грн. на двох від держави, а я не можу їм нормально допомогти, я ще витрачаю власні бойові на цю війну, а у мене ще є діти. Да блять ця країна ще існує завдяки таким довбойобам як я. Єбал я все, всю цю війну. Я більше не хочу здохнуть за це лайно. Уйобую в СЗЧ нах... 
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+2
BATI-GOOOOOL
Ох не даремна у нас дають призвища !!! 100 відсотковий щур !!!
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+2
Pop
Оце так ювілей! 
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+2
Pavel_i_CO
От так щури і плодяться 
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+1
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