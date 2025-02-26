Роскошная свадьба. Футболист Шахтера и его избранница поделились фото
Так празднуют Карина и Дмитрий Крыськив
В семье Крыськив отмечают особенное событие – сегодня исполняется полгода их брака.
Пара решила опубликовать совместный пост с воспоминаниями о дне свадьбы.
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Избранница центрального полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива поделилась в Instagram фото с мужем и поздравила его с этим событием:
«Сегодня полгода, как мы муж и жена 👰🏽♀️🤵🏽 С нашей маленькой датой, любовь моя! ❤️».
Напомним, что Дмитрий сделал Карине предложение в июне 2024 года, а свадебная церемония состоялась в августе того же года.
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