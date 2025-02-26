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Португалия
26 февраля 2025, 22:46 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:47
462
0

Экс-вратарь сборной Италии: «Трубин – очень талантливый, сильный голкипер»

Эмилиано Вивиано похвалил украинца

26 февраля 2025, 22:46 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:47
462
0
Экс-вратарь сборной Италии: «Трубин – очень талантливый, сильный голкипер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь сборной Италии Эмилиано Вивиано поделился мнением относительно того, кто в будущем может стать основным голкипером в миланском «Интере».

«Мне очень нравится Хосеп Мартинес, потому что он смело играет на выходах. Он – как бабочка, он много рискует. Но он может повзрослеть. Я не знаю, станет ли он в будущем первым номером «Интера», но он демонстрирует надежность.

Трубин? Это очень талантливый голкипер, он мне очень нравится. Сильный вратарь», – сказал бывший футболист TvPlay.

За карьеру Вивиано поиграл за «Интер», лондонский «Арсенал» и ряд других клубов. В его активе 6 матчей в составе сборной Италии.

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» определился с основным вратарем на оставшуюся часть сезона.

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Эмилиано Вивиано Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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