Экс-вратарь сборной Италии: «Трубин – очень талантливый, сильный голкипер»

Бывший вратарь сборной Италии Эмилиано Вивиано поделился мнением относительно того, кто в будущем может стать основным голкипером в миланском «Интере».

«Мне очень нравится Хосеп Мартинес, потому что он смело играет на выходах. Он – как бабочка, он много рискует. Но он может повзрослеть. Я не знаю, станет ли он в будущем первым номером «Интера», но он демонстрирует надежность.

Трубин? Это очень талантливый голкипер, он мне очень нравится. Сильный вратарь», – сказал бывший футболист TvPlay.

За карьеру Вивиано поиграл за «Интер», лондонский «Арсенал» и ряд других клубов. В его активе 6 матчей в составе сборной Италии.

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» определился с основным вратарем на оставшуюся часть сезона.