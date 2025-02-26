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Кубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
26.02.2025 21:00 – FT 1 : 2
Гоу Эхед Иглс
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Нидерланды
26 февраля 2025, 23:15 |
190
0

60 лет спустя. Гоу Эхед Иглс выбили ПСВ из Кубка Нидерландов

Клуб из Девентера одержал минимальную победу

26 февраля 2025, 23:15 |
190
0
60 лет спустя. Гоу Эхед Иглс выбили ПСВ из Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Девентерские «Гоу Эхед Иглс» минимально обыграли эйндховенский ПСВ в матче полуфинала Кубка Нидерландов 2024/25.

Уже в середине первого тайма «ковет» серьёзно усложнили задачу действующим чемпионам Нидерландов – Геррит Наубер открыл счет, а через пару минут Виктор Эдвардсен удвоил преимущество «Гоу Эхед Иглс». И ПСВ с этим ничего не смог поделать – в середине второго тайма чемпионы реализовали пенальти и это всё. ПСВ владели мячом вдвое больше, пять раз пробили в створ ворот, но забить не смогли. «Гоу Эхед Иглс» выиграли со счетом 2:1 и во второй раз в своей истории, спустя 60 лет, сыграют в финале Кубка Нидерландов.

Соперник «Гоу Эхед Иглс» в финале Кубка Нидерландов 2024/25 определится по итогам полуфинальной встречи между «Хераклесом» из Алмело и алкмарским АЗ, которая пройдет в четверг, 27 февраля.

Кубок Нидерландов 2024/25, полуфинал

26 февраля

ПСВ (Эйндховен) – Гоу Эхед Иглс (Девентер) – 1:2 (0:2)
Голы: Перишич, 59 (с пенальти) – Наубер, 25, Эдвардсен, 27.

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Кубок Нидерландов по футболу ПСВ Гоу Эхед Иглс
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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