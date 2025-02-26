60 лет спустя. Гоу Эхед Иглс выбили ПСВ из Кубка Нидерландов
Клуб из Девентера одержал минимальную победу
Девентерские «Гоу Эхед Иглс» минимально обыграли эйндховенский ПСВ в матче полуфинала Кубка Нидерландов 2024/25.
Уже в середине первого тайма «ковет» серьёзно усложнили задачу действующим чемпионам Нидерландов – Геррит Наубер открыл счет, а через пару минут Виктор Эдвардсен удвоил преимущество «Гоу Эхед Иглс». И ПСВ с этим ничего не смог поделать – в середине второго тайма чемпионы реализовали пенальти и это всё. ПСВ владели мячом вдвое больше, пять раз пробили в створ ворот, но забить не смогли. «Гоу Эхед Иглс» выиграли со счетом 2:1 и во второй раз в своей истории, спустя 60 лет, сыграют в финале Кубка Нидерландов.
Соперник «Гоу Эхед Иглс» в финале Кубка Нидерландов 2024/25 определится по итогам полуфинальной встречи между «Хераклесом» из Алмело и алкмарским АЗ, которая пройдет в четверг, 27 февраля.
Кубок Нидерландов 2024/25, полуфинал
26 февраля
ПСВ (Эйндховен) – Гоу Эхед Иглс (Девентер) – 1:2 (0:2)
Голы: Перишич, 59 (с пенальти) – Наубер, 25, Эдвардсен, 27.
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