Англия26 февраля 2025, 22:40 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:44
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ВИДЕО. Собослаи открыл счет в матче против Ньюкасла
«Ливерпуль» забил быстрый гол в ворота «сорок»
26 февраля 2025, 22:40 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:44
129
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В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги, встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля очень активно вошли в игру. На 12-й минуте Доминик Собослаи замкнул в штрафной площадке передачу от партнера.
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