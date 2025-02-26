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Англия
26 февраля 2025, 22:40 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:44
129
0

ВИДЕО. Собослаи открыл счет в матче против Ньюкасла

«Ливерпуль» забил быстрый гол в ворота «сорок»

26 февраля 2025, 22:40 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:44
129
0
ВИДЕО. Собослаи открыл счет в матче против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги, встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля очень активно вошли в игру. На 12-й минуте Доминик Собослаи замкнул в штрафной площадке передачу от партнера.

ВИДЕО. Собослаи открыл счет в матче против Ньюкасла

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Собослаи Ливерпуль - Ньюкасл
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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