В среду, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги, встречаются «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Игра проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Хозяева поля очень активно вошли в игру. На 12-й минуте Доминик Собослаи замкнул в штрафной площадке передачу от партнера.

ВИДЕО. Собослаи открыл счет в матче против Ньюкасла