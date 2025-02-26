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Англия
26 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:58
275
1

ВИДЕО. Горячее начало матча. Холанд забил Тоттенхэму уже на 12-й минуте

«Горожане» вышли вперед в топ-матче АПЛ

26 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:58
275
1
ВИДЕО. Горячее начало матча. Холанд забил Тоттенхэму уже на 12-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В среду, 26 февраля, проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Горожане» занимают в АПЛ пятую строчку с 45 очками, у «Тоттенхэма» 13 позиция и 34 очка.

На 12-й минуте гости вышли вперед. Эрлинг Холанд забил 20-й гол в чемпионате Англии в этом сезоне.

ВИДЕО. Горячее начало матча. Холанд забил Тоттенхэму уже на 12-й минуте

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Тоттенхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saar
Гарячий початок он у МЮ....
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