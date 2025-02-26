Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный матч от Яремчука. Роман оформил первый дубль в Греции
Греция
26 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:48
2131
0

ВИДЕО. Невероятный матч от Яремчука. Роман оформил первый дубль в Греции

Украинец во второй раз забил в Кубке Греции

26 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:48
2131
0
ВИДЕО. Невероятный матч от Яремчука. Роман оформил первый дубль в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 26 февраля, проходит первый матч полуфинала Кубка Греции.

«Олимпиакос» на домашнем поле принимает «АЕК».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев вышел нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Украинец оформил дубль на 54-й минуте. В его активе также один ассист в этом поединке.

Яремчук забил третий гол за «Олимпиакос» в 2025 году. На его счету в этом сезоне четыре гола и две результативные передачи.

ВИДЕО. Невероятный матч от Яремчука. Роман оформил первый дубль в Греции

По теме:
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
ВИДЕО. Горячее начало матча. Холанд забил Тоттенхэму уже на 12-й минуте
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Олимпиакос Пирей Кубок Греции по футболу АЕК Афины Роман Яремчук видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Футбол | 26 февраля 2025, 20:51 0
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?

FourFourTwo считает лучшим Куртуа

ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
Футбол | 26 февраля 2025, 14:15 17
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время

Джанни Инфантино встретится с IFAB 1 марта в шотландском Глазго

Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Футбол | 25.02.2025, 21:16
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 09:30
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26.02.2025, 08:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 32
Футбол
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 8
Футбол
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 3
Баскетбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем