Сегодня, 26 февраля, проходит первый матч полуфинала Кубка Греции.

«Олимпиакос» на домашнем поле принимает «АЕК».

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В стартовом составе хозяев вышел нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Украинец оформил дубль на 54-й минуте. В его активе также один ассист в этом поединке.

Яремчук забил третий гол за «Олимпиакос» в 2025 году. На его счету в этом сезоне четыре гола и две результативные передачи.

ВИДЕО. Невероятный матч от Яремчука. Роман оформил первый дубль в Греции