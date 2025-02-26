Игрок сборной Украины получил травму. В клубе обеспокоены последствиями

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил травму в матче 3-го раунда Кубка Турции против «Ризеспора».

Украинец вышел в стартовом составе своей команды на игру, но был заменен уже на 37-й минуте из-за повреждения. Интересно, что после получения травмы Зубков еще какое-то время пытался продолжать игру, но в итоге не сумел доиграть до конца хотя бы первый тайм.

Турецкие СМИ сообщают, что завтра игрок пройдет медосмотр, чтобы выяснить степень тяжести травмы, но в «Трабзонспоре» «обеспокоены» повреждением игрока.