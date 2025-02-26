Мерсисайдцы без Слота. Стали известны составы Ливерпуля и Ньюкасла

В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Ньюкасл».

Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч начнется в 22:15 по Киеву

Арне Слот не будет присутствовать в тренерской зоне из-за двухматчевой дисквалификации. А вот «Ньюкасл» в последний раз выигрывал против «Ливерпуля» в 2015 году.

Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Жота, Цимикас, Гравенберх, Александер-Арнольд

Ньюкасл: Поп, Шер, Тонали, Уилсон, Гордон, Холл, Ливраменто, Мерфи, Уиллок, Бьорн, Гимараеш