Мерсисайдцы без Слота. Стали известны составы Ливерпуля и Ньюкасла
Команды встретятся в матче 27-го тура АПЛ
В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Ньюкасл».
Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч начнется в 22:15 по Киеву
Арне Слот не будет присутствовать в тренерской зоне из-за двухматчевой дисквалификации. А вот «Ньюкасл» в последний раз выигрывал против «Ливерпуля» в 2015 году.
Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Собослаи, Мак Аллистер, Салах, Жота, Цимикас, Гравенберх, Александер-Арнольд
Ньюкасл: Поп, Шер, Тонали, Уилсон, Гордон, Холл, Ливраменто, Мерфи, Уиллок, Бьорн, Гимараеш
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