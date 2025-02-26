Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли Лунин? Стали известны составы Реал Сосьедад и Реал Мадрид
Испания
26 февраля 2025, 21:23 |
2097
0

Выйдет ли Лунин? Стали известны составы Реал Сосьедад и Реал Мадрид

Карло Анчелотти снова доверяет украинцу в кубковой игре

26 февраля 2025, 21:23 |
2097
0
Выйдет ли Лунин? Стали известны составы Реал Сосьедад и Реал Мадрид
Real Sociedad

26 февраля на «Реале Арена» состоится первый матч 1/2 финала кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Реал» Мадрид.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Главный тернер «Реал» Мадрид Карло Анчелотти доверил место в основном составе украинскому голкиперу Андрею Лунину.

«Реал» Сосьедад: Ремиро, Айхен, Зубименди, Баррене, Оярсабаль, Тейк, Арамбуру Агуэрд, Мендез, Сучич

«Реал» Мадрид: Лунин, Асенсио, Чуамени, Рюдигер, Фран Гарсия, Камавинга, Себальос, Беллингем, Арда Гюлер, Винисиус, Эндрик

По теме:
Атлетико Симеоне в четвертый раз забил 2 гола за первые 6 минут встречи
ФОТО. Жена Лунина радикально сменила имидж. Вот как выглядит
Реал проиграл последние четыре выездных матча кубка против Сосьедада
Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад - Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Бокс | 26 февраля 2025, 03:07 1
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие

Турки хочет в третий раз свести на ринге Бивола и Бетербиева

Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Футбол | 26 февраля 2025, 10:32 2
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»

Джон Уильямс – о дисквалификации украинца

ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
Футбол | 26.02.2025, 14:15
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
ФИФА планирует изменить определение офсайда и внедрить чистое время
Побитие трансферного рекорда. Реал продаст звезду при одном условии
Футбол | 26.02.2025, 20:55
Побитие трансферного рекорда. Реал продаст звезду при одном условии
Побитие трансферного рекорда. Реал продаст звезду при одном условии
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 09:30
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 3
Баскетбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 8
Футбол
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 32
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем