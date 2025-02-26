Выйдет ли Лунин? Стали известны составы Реал Сосьедад и Реал Мадрид

26 февраля на «Реале Арена» состоится первый матч 1/2 финала кубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Реал» Мадрид.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Главный тернер «Реал» Мадрид Карло Анчелотти доверил место в основном составе украинскому голкиперу Андрею Лунину.

«Реал» Сосьедад: Ремиро, Айхен, Зубименди, Баррене, Оярсабаль, Тейк, Арамбуру Агуэрд, Мендез, Сучич

«Реал» Мадрид: Лунин, Асенсио, Чуамени, Рюдигер, Фран Гарсия, Камавинга, Себальос, Беллингем, Арда Гюлер, Винисиус, Эндрик