Сегодня, 26 февраля, проходит первый матч полуфинала Кубка Греции.

«Олимпиакос» на домашнем поле принимает «АЕК».

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В стартовом составе хозяев вышел нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который забил на 22-й минуте и сделал счет в матче 3:0. Тремя минутами ранее Роман отметился ассистом.

Яремчук забил второй гол за «Олимпиакос» в 2025 году. На его счету в этом сезоне три гола и две результативные передачи.

ВИДЕО. Зажигает в кубке. Форвард сборной Украины отметился голом и асистом