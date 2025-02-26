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Греция
26 февраля 2025, 20:34 | Обновлено 26 февраля 2025, 20:43
1302
1

ВИДЕО. Зажигает в кубке. Форвард сборной Украины отметился голом и асистом

Роман Яремчук забил в Кубке Греции за «Олимпиакос»

26 февраля 2025, 20:34 | Обновлено 26 февраля 2025, 20:43
1302
1
ВИДЕО. Зажигает в кубке. Форвард сборной Украины отметился голом и асистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 26 февраля, проходит первый матч полуфинала Кубка Греции.

«Олимпиакос» на домашнем поле принимает «АЕК».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев вышел нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который забил на 22-й минуте и сделал счет в матче 3:0. Тремя минутами ранее Роман отметился ассистом.

Яремчук забил второй гол за «Олимпиакос» в 2025 году. На его счету в этом сезоне три гола и две результативные передачи.

ВИДЕО. Зажигает в кубке. Форвард сборной Украины отметился голом и асистом

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Prokop_Andriy
не звертаючи увагу на те що Яремчук втратив свою форму, але коли виходить на поле, особливо із заміни то роль джокера прекрасно виконує
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