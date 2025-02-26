ВИДЕО. Зажигает в кубке. Форвард сборной Украины отметился голом и асистом
Роман Яремчук забил в Кубке Греции за «Олимпиакос»
Сегодня, 26 февраля, проходит первый матч полуфинала Кубка Греции.
«Олимпиакос» на домашнем поле принимает «АЕК».
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В стартовом составе хозяев вышел нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который забил на 22-й минуте и сделал счет в матче 3:0. Тремя минутами ранее Роман отметился ассистом.
Яремчук забил второй гол за «Олимпиакос» в 2025 году. На его счету в этом сезоне три гола и две результативные передачи.
ВИДЕО. Зажигает в кубке. Форвард сборной Украины отметился голом и асистом
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