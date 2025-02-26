Мгновенный удар. Флеш-гол: украинки не ждут, а забивают сразу

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко в четвертый раз забила быстрый гол в первые пять минут матча.

25 февраля на стадионе «Эльбасан Арена» состоялся второй поединок Лиги наций между женскими сборными Украины и Хорватии. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Котик отметилась забитым мячом на второй минуте матча.

Поединки женской сборной Украины под руководством Пятенко с быстрыми голами

27 октября 2023 (Лига наций 2023/24). Греция – Украина 2:1 (Калинина, 3)

31 мая 2024 (отбор на Евро-2025). Уэльс – Украина 1:1 (Андрухив, 3)

12 июля 2024 (отбор на Евро-2025). Косово – Украина 0:4 (Апанащенко, 3)

25 февраля 2025 (Лига наций 2025/26). Украина – Хорватия 2:1 (Котик, 2)

Всего под руководством Пятенко женская сборная забила 31 гол в 20 матчах (22 – в первом тайме).

В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины занимает второе место с 6 очками (2 победы). Следующая игра – 4 апреля против Чехии.