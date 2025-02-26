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  4. Мгновенный удар. Флеш-гол: украинки не ждут, а забивают сразу
Лига наций
26 февраля 2025, 20:07 |
582
0

Мгновенный удар. Флеш-гол: украинки не ждут, а забивают сразу

Гол с первых минут – визитная карточка женской сборной Украины

26 февраля 2025, 20:07 |
582
0
Мгновенный удар. Флеш-гол: украинки не ждут, а забивают сразу
УАФ

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко в четвертый раз забила быстрый гол в первые пять минут матча.

25 февраля на стадионе «Эльбасан Арена» состоялся второй поединок Лиги наций между женскими сборными Украины и Хорватии. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Котик отметилась забитым мячом на второй минуте матча.

Поединки женской сборной Украины под руководством Пятенко с быстрыми голами

  • 27 октября 2023 (Лига наций 2023/24). Греция – Украина 2:1 (Калинина, 3)
  • 31 мая 2024 (отбор на Евро-2025). Уэльс – Украина 1:1 (Андрухив, 3)
  • 12 июля 2024 (отбор на Евро-2025). Косово – Украина 0:4 (Апанащенко, 3)
  • 25 февраля 2025 (Лига наций 2025/26). Украина – Хорватия 2:1 (Котик, 2)

Всего под руководством Пятенко женская сборная забила 31 гол в 20 матчах (22 – в первом тайме).

В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины занимает второе место с 6 очками (2 победы). Следующая игра – 4 апреля против Чехии.

По теме:
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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