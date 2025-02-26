Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гвардиола таки разводится с женой. Наняли одного адвоката
Другие новости
26 февраля 2025, 17:23 |
708
0

ФОТО. Гвардиола таки разводится с женой. Наняли одного адвоката

Таки прощаются...

26 февраля 2025, 17:23 |
708
0
ФОТО. Гвардиола таки разводится с женой. Наняли одного адвоката
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Кристина Серра

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра начали бракоразводный процесс, сохраняя дружеские отношения и пользуясь услугами одного адвоката.

После 30 лет вместе они решили расстаться в январе на встрече в Барселоне.

Чтобы избежать судебных разбирательств, пара уже согласовала условия многомиллионного соглашения, которое вскоре будет оформлено.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Журналистка Лорена Васкес сообщила: «Они хотят сохранить дружбу ради детей, а деньги не являются проблемой».

Говорят, что их отношения начали ухудшаться пять лет назад, когда Кристина переехала в Барселону.

С тех пор они жили раздельно, пока Пеп строил карьеру в Манчестере.

Хотя он сохраняет надежду на примирение, Кристина менее склонна к этому.

По теме:
Ливерпуль проведет два матча лиги без главного тренера
ФОТО. Новая девушка звезды Реала оказалась эскортницей
Стало известно, сколько Ман Юнайтед заплатит в случае увольнения тренера
фото lifestyle Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Футбол | 25 февраля 2025, 19:07 10
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира

Мохамед Салах привлекает внимание миланского «Интера»

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26 февраля 2025, 02:20 0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

Лидер сборной Украины получит шанс в клубе. Речь не о Лунине
Футбол | 26.02.2025, 15:56
Лидер сборной Украины получит шанс в клубе. Речь не о Лунине
Лидер сборной Украины получит шанс в клубе. Речь не о Лунине
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Бокс | 26.02.2025, 09:30
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
Футбол | 26.02.2025, 13:41
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
25.02.2025, 12:19 3
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 7
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18
Бокс
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем