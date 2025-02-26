ФОТО. Гвардиола таки разводится с женой. Наняли одного адвоката

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра начали бракоразводный процесс, сохраняя дружеские отношения и пользуясь услугами одного адвоката.

После 30 лет вместе они решили расстаться в январе на встрече в Барселоне.

Чтобы избежать судебных разбирательств, пара уже согласовала условия многомиллионного соглашения, которое вскоре будет оформлено.

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Журналистка Лорена Васкес сообщила: «Они хотят сохранить дружбу ради детей, а деньги не являются проблемой».

Говорят, что их отношения начали ухудшаться пять лет назад, когда Кристина переехала в Барселону.

С тех пор они жили раздельно, пока Пеп строил карьеру в Манчестере.

Хотя он сохраняет надежду на примирение, Кристина менее склонна к этому.