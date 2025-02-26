Гвардиола рассказал, готов ли строить новый Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола не видит проблем в том, что летом ему придется перестраивать команду, учитывая возможный уход многих игроков.

Ранее тренер уже заявлял, что команде нужно обновление.

«Перестройка состава – не проблема, я уже делал это. У нас уже давно не тот состав, с которым мы начинали работу, перестройка была уже три раза, не самое серьезное испытание».

«Испытание для меня было тогда, когда я начинал карьеру», – сказал Гвардиола.

По информации СМИ, уже после нынешнего сезона Манчестер Сити могут покинуть Кевин Де Брюйне, Эдерсон, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

Зимой клуб потратил 180 миллионов фунтов, подписав Нико Гонсалеса, Омара Мармуша, Витора Рейса и Абдукодира Хусанова.