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Англия
26 февраля 2025, 17:31 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:41
571
1

Гвардиола рассказал, готов ли строить новый Манчестер Сити

Тренер не видит в этом проблемы

26 февраля 2025, 17:31 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:41
571
1
Гвардиола рассказал, готов ли строить новый Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола не видит проблем в том, что летом ему придется перестраивать команду, учитывая возможный уход многих игроков.

Ранее тренер уже заявлял, что команде нужно обновление.

«Перестройка состава – не проблема, я уже делал это. У нас уже давно не тот состав, с которым мы начинали работу, перестройка была уже три раза, не самое серьезное испытание».

«Испытание для меня было тогда, когда я начинал карьеру», – сказал Гвардиола.

По информации СМИ, уже после нынешнего сезона Манчестер Сити могут покинуть Кевин Де Брюйне, Эдерсон, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

Зимой клуб потратил 180 миллионов фунтов, подписав Нико Гонсалеса, Омара Мармуша, Витора Рейса и Абдукодира Хусанова.

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ESPN
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Комментарии 1
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Mark4854590
Гроші на новачків у Манчестер Сіті є. Ще й отримають за тих гравців, хто піде з клубу. Тож чому б і не робити перебудову. Перший крок взимку вже зробили
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