Гвардиола рассказал, готов ли строить новый Манчестер Сити
Тренер не видит в этом проблемы
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола не видит проблем в том, что летом ему придется перестраивать команду, учитывая возможный уход многих игроков.
Ранее тренер уже заявлял, что команде нужно обновление.
«Перестройка состава – не проблема, я уже делал это. У нас уже давно не тот состав, с которым мы начинали работу, перестройка была уже три раза, не самое серьезное испытание».
«Испытание для меня было тогда, когда я начинал карьеру», – сказал Гвардиола.
По информации СМИ, уже после нынешнего сезона Манчестер Сити могут покинуть Кевин Де Брюйне, Эдерсон, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.
Зимой клуб потратил 180 миллионов фунтов, подписав Нико Гонсалеса, Омара Мармуша, Витора Рейса и Абдукодира Хусанова.
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