ОФИЦИАЛЬНО. По объективным причинам. Матч Ворскла – Динамо сыграют в Киеве

Полтавская «Ворскла» официально объявила о переносе матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» из Полтавы в Киев. Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского – домашней арене столичного клуба.

В официальном заявлении клуба не сообщают, почему было принято такое решение, ограничиваясь фразой «по объективным причинам».

Проведение матча «Ворскла» – «Динамо» запланировано на 28 февраля 2025 года в 15:30 по киевскому времени.

Ранее из Львова в Житомир был перенесен другой матч 19-го тура УПЛ между «Карпатами» и ЛНЗ.