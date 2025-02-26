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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 17:15 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:42
817
1

ОФИЦИАЛЬНО. По объективным причинам. Матч Ворскла – Динамо сыграют в Киеве

Полтавский клуб объявил о смене места проведения игры 19-го тура УПЛ

26 февраля 2025, 17:15 | Обновлено 26 февраля 2025, 17:42
817
1
ОФИЦИАЛЬНО. По объективным причинам. Матч Ворскла – Динамо сыграют в Киеве
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» официально объявила о переносе матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» из Полтавы в Киев. Поединок пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского – домашней арене столичного клуба.

В официальном заявлении клуба не сообщают, почему было принято такое решение, ограничиваясь фразой «по объективным причинам».

Проведение матча «Ворскла» – «Динамо» запланировано на 28 февраля 2025 года в 15:30 по киевскому времени.

Ранее из Львова в Житомир был перенесен другой матч 19-го тура УПЛ между «Карпатами» и ЛНЗ.

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Ворскла Полтава Динамо Киев перенос матчей Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Динамо стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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ZANREGENT
Ну хоть не перенесли саму игру. 
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