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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 16:45 |
603
1

Представители Арены-Львов объяснили, почему не пропустили баннер Free Azov

Похожие инциденты возникают на стадионе не в первый раз

26 февраля 2025, 16:45 |
603
1
Представители Арены-Львов объяснили, почему не пропустили баннер Free Azov
УПЛ. Рух – ЛНЗ

Черкасских болельщиков не пустили на «Арену Львов» 22 февраля, перед матчем украинской Премьер-лиги «Рух» – ЛНЗ с баннером «Free Azov». Об этом сообщает Telegram-канал Львович и публикует соответствующее видео.

Репортеры Львовича отмечают, что ранее похожий инцидент уже произошел на «Арене Львов» в преддверии матча «Шахтер» – ЛНЗ в октябре прошлого года. Тогда фанатов не пустили с баннерами в поддержку военнопленных.

Учитывая нестандартность ситуации, Sport.ua обратился на «Арену Львов» за комментарием. Ситуацию объяснил ответственный за организацию и проведение матчей на арене Сергей Ковалевич:

«Начать нужно с того, что согласно всем регламентным нормам за организацию и проведение любого матча отвечает организатор, номинальный хозяин поля. В нашем случае – клубы «Рух» и «Шахтер». Они несут ответственность за безопасность и остальные процессы. Соответственно ответственность за все принимаемые решения тоже лежит на клубах. Когда происходит ситуация, требующая нестандартных ответов, решения принимаются совместно с полицией и службами, которые следят за порядком на стадионе.

Кроме того, существуют правила поведения на стадионе. Они прописаны на входах и входных билетах. Если вы причастны к футболу и знаете, сколько проблем у нас было из-за файеров или что-то с этим связано... Да, нам это могло не нравиться, но все мы помним матч сборных Украины и Сан-Марино на «Арене-Львов» в 2013-м. Бандера и Шухевич у нас герои, но согласно рекомендациям УЕФА они запрещены деятели. Наш стадион получил пятилетнюю дисквалификацию, а ФФУ – большой штраф. Кто от этого выиграл? Мы должны руководствоваться общими правилами проведения матчей. А правила нам диктует УЕФА.

В этих правилах, в частности, прописано, что на стадион запрещено проносить легковоспламеняющиеся предметы. Любые. В частности – бумажные баннеры, как в случае с болельщиками из Черкасс. Когда УАФ проводит у нас мероприятия и использует бумажные изделия, эта бумага пропитана невоспламеняющимися веществами и не горит. Потому вопросов ни у кого не возникает. Как не возникает у нас вопросов по баннерам из невоспламеняющегося материала. Если, конечно, содержание надписи соответствует действующему законодательству.

В этом случае мы не допустили баннеры как раз не из-за содержания, а из-за материала, на котором была сделана надпись. Поэтому так отреагировали стюарды, руководствующиеся четкими инструкциями. А дальнейшее решение принимает клуб-организатор матча. Поверьте, все мы понимаем и поддерживаем суть баннеров и понимаем, насколько важно об этом говорить. Особенно из-за медиа. Из-за футбола, который смотрят не только в Украине.

Плохо, что не ведут должной работы со своими болельщиками службы безопасности клубов. Правила, которыми руководствуемся мы, известны всем и соответственно те, кто работает с болельщиками, должны объяснять простейшие вещи. В частности, что баннеры нужно рисовать на невоспламеняющихся материалах. Или хотя бы согласовывать какие-нибудь вещи с организаторами матчей наперед. Было бы желание. Болельщики ЛНЗ – одни из немногих, кто в это время продолжает посещать выездные матчи. Клуб выделяет билеты на сектора стадионов в других городах. Соответственно должен провести со своими болельщиками самую элементарную работу», – рассказал Ковалевич.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Арена Львов
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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cаша зардунов
Дивнi УЕФА та ФИФА. Колись наказували за Слава Украiнi !!!
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