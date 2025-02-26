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  4. Клуб из-за океана готовится выкупить проблемного легионера Динамо
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 16:36 |
1304
2

Клуб из-за океана готовится выкупить проблемного легионера Динамо

Витиньо может стать полноценным игроком «Интернасьонала»

26 февраля 2025, 16:36 |
1304
2
Клуб из-за океана готовится выкупить проблемного легионера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Бразильский «Интернасьональ» хочет выкупить контракт вингера Витиньо, который принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщает местное издание Bolavip.

По информации источника, также в клубе в случае провала переговоров по выкупу игрока рассматривают вариант с продлением аренды 25-летнего футболиста, которая заканчивается летом 2025 года.

В 2025 году Витиньо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6.5 миллиона евро.

Интересно, что ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Витиньо вернется в клуб после завершения войны в Украине.

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Интернасьонал Витиньо (Динамо) трансферы Динамо Киев трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Bolavip Brasil
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Комментарии 2
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avk2307
Він взагалі не проблемний. Оренду платять , зп напевно частково також.Попит на нього є і найголовніше ціна на нього не впала а виросла з моменту купівлі в Динамо. 
Проблемні то Педріньо і Траоре , Невертон і Марлон. Ціна падає, спросу немає.
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+2
Pavel_i_CO
А чим він проблемний?))
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