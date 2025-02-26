Клуб из-за океана готовится выкупить проблемного легионера Динамо

Бразильский «Интернасьональ» хочет выкупить контракт вингера Витиньо, который принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщает местное издание Bolavip.

По информации источника, также в клубе в случае провала переговоров по выкупу игрока рассматривают вариант с продлением аренды 25-летнего футболиста, которая заканчивается летом 2025 года.

В 2025 году Витиньо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6.5 миллиона евро.

Интересно, что ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Витиньо вернется в клуб после завершения войны в Украине.