Клуб из-за океана готовится выкупить проблемного легионера Динамо
Витиньо может стать полноценным игроком «Интернасьонала»
Бразильский «Интернасьональ» хочет выкупить контракт вингера Витиньо, который принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщает местное издание Bolavip.
По информации источника, также в клубе в случае провала переговоров по выкупу игрока рассматривают вариант с продлением аренды 25-летнего футболиста, которая заканчивается летом 2025 года.
В 2025 году Витиньо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6.5 миллиона евро.
Интересно, что ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Витиньо вернется в клуб после завершения войны в Украине.
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