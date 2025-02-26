Агробизнес – Буковина – 0:0. Не реализовали пенальти. Видеообзор

«Буковина» и «Агробизнес» ко второй части сезона готовятся на сборах в Закарпатье. В среду, 26 февраля, команды спарринг.

Обе команды выступают в Первой лиге и во второй части чемпионата будут бороться за повышение в классе.

Стартовые минуты матча прошли в спокойном темпе. Затем команды начали обмениваться моментами и «Буковина» заработала пенальти. К мячу подошел Владислав Хамелюк, но голкипер «Агробизнеса» удар парировал.

Команды продолжили создавать моменты, но открыть счет так и не смогли.

Товарищеский матч. 26 февраля

«Агробизнес» – «Буковина» – 0:0

Агробизнес (стартовый состав): Пидкивка, Лень, Зинь, Сидоренко, Гаврушко, Теплый, Толочко (К), Казак, Касимов, Семка, Войтиховский.

На замену выходили: Шевчук, Павлюк, Кузьмин, Станкович, Романчук, Глоба.

«Буковина»: Погорилый, Шинкаренко (К) (Солдат, 61), Дудник (Лопыренок, 61), Прокопчук (Безуглый, 61), Морговский (Рудавский, 61), Бусько (Кольцов, 61), Глущук (Тищенко, 61), Хамелюк (Плакса, 61), Гончарук (Килевый, 46, Гирный, 61, Оролов, 76), Стецюра (Голуб, 46, Бодня, 61), Андрейчук (Бойчук, 61).

Запасные: Пономаренко, Илика.

На 18-й минуте Хамелюк не реализовал пенальти.

Видеообзор матча

Видеозапись матча