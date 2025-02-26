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Испания
26 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 26 февраля 2025, 16:14
337
1

«Это охота на нас». В Реале отреагировали на решение по Антони

Ла Лига отменила красную карточку бразильскому игроку «Бетиса»

26 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 26 февраля 2025, 16:14
337
1
«Это охота на нас». В Реале отреагировали на решение по Антони
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

25-летний бразильский форвард «Бетиса» Антони сможет сыграть против мадридского «Реала», несмотря на полученную красную карточку в матче с «Хетафе».

Реакция «Реала» на такое решение не заставила себя ждать.

«Это невероятно. Они настолько увлеклись охотой на нас, что игнорируют правила и юридические аспекты. Арбитр четко зафиксировал в рапорте красную карточку, то на каком основании ее отменили? Это равнозначно тому, будто арбитры просматривали бы матч после финального свистка и меняли свои решения.

Уже даже не скрывают, что это сделано, чтобы навредить мадридскому «Реалу». Нам объявили войну. Они готовы жертвовать авторитетом арбитров ради собственных интересов. Представляете, как сейчас чувствует себя Альберола Рохас? Это настоящий позор», – прокомментировал один из представителей клуба в разговоре с журналистами AS.

«Когда мы говорим о целенаправленной атаке на «Реал», то имеем в виду целый комплекс решений. Нам назначают абсолютно невыгодный график матча с «Вильярреалом», чтобы мы имели меньше времени на отдых, чем «Барселона» и «Атлетико». Затем президент Ла Лиги позволяет себе оскорбления в адрес нашего главного тренера. А теперь еще и эта ситуация с Антони. Нас атакуют со всех сторон», – добавил представитель клуба.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Бетис Антони (Матеус дос Сантос) Бетис - Реал удаление (красная карточка)
Александр Сильченко Источник: AS
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Очікувана реакція Реала. От прям усі проти них. Треба ще щоб Анчелотті після матчу шапку на газон кинув
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